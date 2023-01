La Banque nationale de Développement agricole (BNDA) a désormais un nouveau logo. Cette nouvelle identité visuelle de la Banque Verte a été dévoilée le mercredi 11 février, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Economie et de Finances, Alousséni Sanou, ancien employé de la BNDA.

La BNDA est désormais reconnaissable à travers une nouvelle identité visuelle. Ce nouveau logo a été présenté au public par le directeur général de la banque. A en croire Mary Kéita, ce changement d’identité en optant pour un nouveau logo épuré n’est pas fortuit, car dira-t-il, il traduit des nouvelles valeurs et des nouvelles promesses. « Il traduit notre volonté de porter le plus loin possible les ambitions de ces hommes et femmes qui ont décidé de nous faire confiance. Cette identité visuelle est véritablement un nouveau contrat social que notre institution entend nouer avec ses clients, ses partenaires et ses prospects qui vont nous rejoindre », a fait savoir le directeur général.

Appelée banque verte en raison de son financement colossal à l’endroit du secteur agricole dont près de 30 000 associations paysannes seraient bénéficiaires, la BNDA a fait la part belle à l’agriculture dans la réalisation de son nouveau logo avec la lettre D de son acronyme en grande partie faite de deux feuilles fraîchement poussées. Cette nouvelle identité visuelle, fruit d’une année de réflexion, est l’un des pans du 7e Plan stratégique de développement à moyen terme de la BNDA dont l’exécution s’étend de 2021 à 2025. A travers ce plan, la banque, tout en tenant en compte les enjeux et défis du moment, vise 3 objectifs majeurs que sont : être une banque innovante et digitale, transformer en profondeur, grâce au digital, la banque dans sa réponse client et dans ses processus de fonctionnement, ensuite assurer la continuité de l’histoire et la culture de la BNDA.

Forte d’une quarantaine d’années d’existence, la BNDA, qui a su allier modernité et tradition, est citée parmi les banques les plus performantes du pays grâce à sa capacité de résilience et d’anticipation. Ce mérite, selon le président du Conseil d’Administration, Moussa Alassane Diallo, la banque le doit à la vision de ses pionniers ainsi qu’à la qualité des hommes et femmes qui y travaillent ou qui y ont travaillé avant d’être appelés à occuper des hautes fonctions étatiques à l’image de l’actuel ministre de l’Economie et des Finances ou encore du directeur général du Fonds de Garantie pour le Secteur Privé. Connaissant bien les rouages d’une banque, l’ancien directeur général a néanmoins prévenu qu’un coup de vent appelé « corruption » peut tout écrouler. A cet effet, il a exhorté les agents à être le dernier rempart contre la corruption afin de maintenir le flambeau haut.

A Cissouma

Commentaires via Facebook :