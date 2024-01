BenbereVerif : Faux, l’Ortm n’a pas diffusé la publicité d’une application pour gagner de l’argent !

Des images présentées comme un extrait du journal de 13h de télévision nationale du Mali (Ortm) circulent sur les réseaux sociaux. Elles font croire que l’Ortm fait la publicité d’une application qui permet de s’enrichir. Attention, il s’agit d’une manipulation.

La courte vidéo de 50 secondes, présentée comme étant une séquence du journal de 13h de la télévision nationale Ortm, avait déjà été mise en ligne en mars 2023 sur un compte nommé «Ombrella QQ». En janvier 2024, la même vidéo a été publiée par une autre page Facebook, du nom de «Ssmova». La page ne compte que 65 followers, elle a été créée en septembre 2022 et est gérée par 11 personnes, toutes localisées en Ukraine. Dans la séquence, tout est mis en œuvre pour faire croire à un sujet de reportage ou de publicité de la télévision publique. On y voit la présentatrice du journal de 13h, Awa Mah Camara, s’exprimer, observer le logo de l’Ortm en haut à droite, ainsi qu’un bandeau d’annonce sur lequel on peut lire : «Les Maliens s’enrichissent rapidement grâce à une application pour smartphones.» Pour attirer les internautes maliens, ils présentent l’un des supposés gagnants. Ils l’ont nommé Issa Kanta, prétendument originaire de la région de Bougouni.

Tentative de manipulation

Si la première image est bien celle de l’Ortm1, les commentaires apportés ainsi que les autres images d’illustration n’ont rien à voir avec la télévision nationale malienne. En observant attentivement la vidéo, on peut repérer la manipulation. Le doublage et le mouvement des lèvres de la présentatrice ne s’accordent pas et la voix off est robotisée. L’image de la présentation et celle du pseudo-reportage sont considérablement différentes.

En 2023, la chaîne nationale avait démenti cette même rumeur ici. Nous avons également contacté la présentatrice du journal qui apparaît dans la vidéo qui a confirmé qu’il s’agissait d’une manipulation.

Sur les images, on voit également le nom de la prétendue application pour s’enrichir, Merry King. Nos recherches sur Google nous ont permis de savoir qu’il s’agit en réalité d’un jeu d’arcade gratuit développé par Marta Batbaiarina pour les appareils Android.

Fausses promesses/Arnaques

Les applications destinées à se faire de l’argent ont gagné en popularité, mais il est important de rester vigilant et de faire attention aux inconvénients liés à l’utilisation de ces plateformes. Ces applications promettent des gains rapides d’argent, ce qui attire plusieurs internautes. Malheureusement, beaucoup de ces applications se révèlent être des arnaques, laissant les utilisateurs déçus et financièrement ruinés.

En 2023, l’application Open Ai Mali a fait beaucoup de victimes au Mali. Elle était présentée comme une entreprise d’épargne qui propose des investissements dans des entreprises de premier plan sur le marché avec des rendements allant jusqu’à 6% par jour. Ce qui a permis aux arnaqueurs de piéger un grand nombre de Maliens et de disparaître dans la nature. L’affaire est toujours devant la justice. Il faut également noter que ces applications ne garantissent pas une source de revenus stables à long terme. En plus du risque de perdre de l’argent, ces applications peuvent collecter des données personnelles sensibles qui peuvent menacer la sécurité des utilisateurs en ligne.

Par Niamoye Sangaré

