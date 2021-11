Billet : Cet homme d’Etat qui brûlait d’amour pour le Mali

J’ai fait partie, aux côtés d’hommes et de femmes résolument engagés, d’une exaltante et belle aventure socio-politique, économique et humaine au service exclusif du Mali, des Maliennes et des Maliens.

Certes, les larmes tardent à sécher, et les cœurs restent toujours lourds de tristesse. Mais en hommes et femmes de foi, nous nous devons de transcender notre douleur, et d’être les continuateurs déterminés des œuvres du Président TOURE, cet homme d’Etat qui brûlait d’amour pour le Mali, pays qu’il a sillonné dans tous les sens pour aller à la rencontre des braves populations laborieuses dont la quête de bien-être était sa raison d’être.

Il n’échappe à personne que le contexte national, caractérisé par les graves crises institutionnelles, sécuritaires et sanitaires qui marquent au fer rouge notre pays, commande sobriété et nous incline au recueillement. Je me réjouis de ce que le Comité d’Organisation ait intégré cette dure réalité dans son agenda en limitant la commémoration à quelques actions-phares.

Qu’il s’agisse de l’accès au savoir et à la culture (inauguration de la Bibliothèque ATT), aux services sociaux de base, en l’occurrence l’accès à l’eau potable, ainsi que la valorisation et la préservation de notre patrimoine mémoriel (recueil de discours et exposition photos), la constance et la fidélité à la vision du Président ATT sont frappantes.

Loin des yeux, près du cœur. En communion, je serai avec vous. De mes prières, je vous accompagnerai. S’ajouteront aux vôtres mes bénédictions. Au Très-Haut, nous adresserons nos ferventes suppliques pour qu’Il accorde la meilleure place à ATT dans Son Paradis Eternel.

Que Lobbo, ses enfants et leurs proches soient consolés ! Que la Nation malienne trouve la force de faire le deuil du fils prodige !

Que la Providence se penche au chevet de notre pays qui a besoin de se réconcilier pour affronter les défis du moment !

D Diakité

Commentaires via Facebook :