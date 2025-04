Boukary Sidibé dit Kolon au président Brice Oligui Nguema : “Que cette victoire marque le début d’une ère de prospérité et d’unité pour le Gabon”

Quelques heures seulement après la proclamation des résultats de la présidentielle 2025 au Gabon, le dimanche 13 avril 2025, Boukary Sidibé dit Kolon a adressé un message de félicitations à Brice Clotaire Oligui Nguema pour sa brillante élection avec 90,35 %. L’ancien ambassadeur du Mali à Abu Dhabi et actuel Conseiller du ministre de la Coopération Internationale des Emirats Arabes Unis et proche collaborateur du Président Brice Clotaire Oligui Nguema souhaite que cette victoire marque le début d’une ère de prospérité et d’amitié pour le Gabon.

Dans grande surprise, Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu président du Gabon, après une victoire écrasante (90,37 %) à l’issue de l’élection présidentielle du 12 avril 2025. En attendant les résultats officiels définitifs de la Cour constitutionnelle, on parle déjà de la cérémonie d’investiture du nouveau président du Gabon, prévue probablement d’ici la fin du mois où plusieurs personnalités sont invitées.

Juste après la proclamation des résultats provisoires par le ministère gabonais de l’Intérieur, notre compatriote Boukary Sidibé dit Kolon a adressé un message de félicitations à Brice Clotaire Oligui Nguema dont voici le libellé : “Je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la Présidence de la République gabonaise. Ce résultat remarquable témoigne de la confiance que le peuple gabonais place en votre vision et votre leadership.

Je vous souhaite plein succès dans vos efforts pour guider le Gabon vers une ère de prospérité, de stabilité et de progrès, dans la continuité des jalons déjà posés.

Soyez assuré de mon soutien indéfectible et de ma disponibilité fraternelle”.

Boukary Sidibé adresse également ses félicitations au peuple gabonais pour cette élection historique et pacifique : “Bravo au Président élu, S. E. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour ce nouveau chapitre prometteur. Que cette victoire marque le début d’une ère de prospérité et d’unité pour le Gabon”.

Notons que Brice Clotaire Oligui Nguema était face à sept autres candidats dont l’ancien Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze. Et il a obtenu un total de 575 222 voix, soit 90,35 % des suffrages exprimés, tandis que son concurrent principal, Alain-Claude Bilie-By-Nze a recueilli 3,02 % des voix. Le taux de participation à cette élection présidentielle est de 70,4 %.

En vertu du nouveau code électoral, Brice Oligui Clotaire Nguema est élu au suffrage universel direct à deux tours. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés.

El Hadj A.B.HAIDARA

xx

Gabon : Qui est la première Dame, Zita Oligui Nguema ?

Née le 25 septembre 1978 à Libreville. Titulaire d’un baccalauréat scientifique et d’une maîtrise en biologie végétale, Zita Oligui parachève son cursus par l’obtention du diplôme d’études supérieures en douane du Centre de formation douanière de Casablanca au Maroc (CFD), en 2005. Elle intègre la douane gabonaise à la direction régionale en 2006 suivi d’une affectation au Bureau central Libreville Aéroport en qualité d’inspecteur central en 2007.

En 2015, suite à un rapprochement d’époux, elle est affectée en complément d’effectif auprès de l’attaché douanier à l’ambassade du Gabon au Sénégal. Après leur service à Dakar, elle rejoint le Bureau central du Port-Môle. Depuis juillet 2023, elle agit au titre d’Inspecteur principal des douanes.

Femme de valeur, engagée et dynamique

Zita Oligui Nguema, très active et impliquée en sa double qualité de présidente de l’Association des épouses des personnels de la garde républicaine (AEPGR) et de la Fédération des Associations des épouses des personnels des Forces de défense (FAEPFD) œuvre sans relâche à l’atteinte des objectifs desdites associations :

– Consolider l’unité des membres

– Améliorer les conditions de vie des familles

– Transmettre les valeurs de solidarité, d’entraide et de soutien aux épouses.

Elle accorde une attention particulière à l’autonomisation des femmes par l’organisation de formations pour renforcer leurs capacités entrepreneuriales, managériales et technologiques.

Sur le plan social

Elle accompagne la distribution des kits scolaires chaque année et renforce la prise en charge des enfants vulnérables (orphelins, …). Mme Zita Oligui Nguema se passionne pour la découverte d’autres cultures et peuples. Fervente croyante et pratiquante, elle consacre une bonne partie de sa vie à la prière, et aux œuvres de charité.

xxx

Pour le 50eme anniversaire de Brice Oligui Clotaire Nguema le 3 mars 2025 :

Zita Oligui Nguema rend un hommage chargé d’admiration à son époux

En ce jour (3 mars 2025) si particulier qui marque son arrivée sur la terre des vivants, le président de la République du Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, reçoit un hommage des plus poignants. En effet, à l’occasion de son anniversaire, son épouse, la première Dame du Gabon, Mme Zita Oligui Nguema, lui a adressé un message fort et émouvant teinté de gratitude et d’admiration, soulignant la destinée hors du commun de l’homme qui guide aujourd’hui la nation.

Rien de grand n’arrive par hasard, et ta vie en est la plus belle illustration. Dieu avait tracé ton chemin bien avant que tu n’y poses les premiers pas, façonnant en toi la force, la sagesse et le dévouement qui te distinguent”. Ces mots, publiés sur les réseaux sociaux, résonnent comme un témoignage sincère de l’engagement et de la détermination du chef de l’Etat.

Zita Oligui Nguema, dans un élan d’affection et de reconnaissance, a mis en lumière non seulement les qualités de l’homme d’Etat, mais aussi celles du père et du mari, rappelant ainsi la dimension profondément humaine du Numéro Un gabonais. “Aujourd’hui, je rends grâce pour l’homme exceptionnel que tu es : un époux attentionné, un père exemplaire et un leader dont l’engagement éclaire et inspire”.

Ce message, au-delà de l’expression d’un amour conjugal, illustre parfaitement la stature d’un chef habité par une mission, guidé par une vision et porté par un idéal. Dans un contexte de transition où chaque jour est une épreuve, où chaque décision façonne l’avenir du pays, ces mots rappellent que derrière le Général de Brigade Oligui Nguema se trouve un homme dont les valeurs et la résilience sont le socle de son engagement envers la nation.

En souhaitant à son époux “plus de sagesse, de santé et de succès dans toutes ses missions”, la Première Dame traduit non seulement un vœu personnel, mais aussi l’espérance de tout un peuple : celle de voir son Président, son époux, le père de ses enfants, son confident et son ami continuer à mener le Gabon vers des meilleurs lendemains. Joyeux anniversaire, Excellence Monsieur le Président !

Commentaires via Facebook :