L’actualité mondiale est bien dominée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Et cela a immédiatement mis au grand jour, le conflit entre RUSSIE et l’OTAN dans la logique de protection de leurs zones d’influences. Dans ce bras de fer, l’on s’interroge sur le sort réservé à l’Afrique?

Le premier constat est que les populations africaines sont dans ces trois dernières années, dans la dynamique de solliciter la Russie sur leurs territoires.

Les luttes panafricaines engagées un peu partout sur le Continent africain, visent la rupture d’avec la France, pays colonisateur, au profit de la présence Russe. Dans la vision historique, les luttes de rupture des accords coloniaux de coopération, trouvent leurs raisons dans la traite négrière, l’esclavage, et la colonisation.

La volonté de sortir du joug colonial, a donné lieu à l’idée de trouver une autre puissance protectrice. Et c’est bien: la Russie, demandée et réclamée dans ces trois dernières années. Faire partir la France de ses colonies et y ramener la Russie qui est l’une des grandes puissances du monde. C’est à juste titre que le drapeau de la Russie est brandi dans les manifestations, tout en déchirant, voire brûlant, celui de la France colonisatrice et impérialiste.

D’ailleurs, le départ de la France de l’Afrique, est mis sur la table dans certains pays africains, au nom de la souveraineté nationale. Mais le changement brutal de la nature des relations entre la Russie et les pays membres de l’OTAN, va profondément changer les donnes, au niveau de l’Afrique.

La Russie envahit par la guerre, l’Ukraine au motif qu’elle ne souhaite pas voir l’influence de l’OTAN aux frontières de ses zones d’influences, dont en Ukraine. Sous l’angle de la géopolitique et géostratégie, la Russie a bien raison de se sécuriser et même de prévenir toute menace, depuis ses frontières, dans leur ensemble.

Mais en même temps, il est difficile de renier à l’Ukraine, son statut d’un État souverain. Dès lors, l’Ukraine est bien libre de se gérer et de savoir apprécier ses intérêts. Le choix de ses partenaires lui revient, selon la nature de ses intérêts.

La Russie a-t-il raison de l’attaquer militairement? C’est un débat de fond qui fait polémique. Si donc la Russie attaque l’Ukraine pour éviter toute menace de proximité avec l’OTAN, quel sort pour les pays africains qui réclament la présence de la Russie sur leurs territoires ?

Les pays africains sont les colonies des pays membres de l’OTAN. Alors la Russie serait-t-elle désormais la bienvenue dans les colonies des pays membres de l’OTAN? Sûrement l’équation est posée, et elle comporte tous les éléments des véritables inquiétudes.

MONOKO TOALY

