Caisse Nationale d’Assurance Maladie – CANAM : Des Avancées Majeures pour Optimiser l’AMO en attendant le RAMU

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a franchi des étapes significatives pour améliorer l’efficacité de l’Assurance Maladie Obligatoire au Mali, jetant ainsi les bases du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU). Grâce à l’intégration de technologies avancées, à une lutte acharnée contre la fraude, à des initiatives pour rationaliser les dépenses et à une expansion géographique, l’organisme en charge de l’AMO se positionne en tant qu’acteur central de la mise en place d’un système de santé plus équitable et accessible à tous les citoyens maliens.

La CANAM, en tant qu’Établissement Public à Caractère Administratif (EPA), a été créée par la Loi N°09-016 du 26 juin 2009, et a subi des modifications via la Loi N°2021-038 du 08 juillet 2021. Son organisation et son fonctionnement sont régis par le Décret N°09-553/P-RM du 12 octobre 2009, modifié par le Décret N°2021-0480 /PT-RM du 02 août 2021. Elle est chargée de gérer le Régime d’Assurance Maladie Universelle instauré par la Loi N°2021-038 du 08 juillet 2021.

La CANAM est constituée d’une Direction Centrale, de bureaux régionaux (à Ségou, Sikasso, Mopti, Koulikoro et Kayes) et de deux points focaux à Gao et Tombouctou. Des Conventions ont été établies avec 2109 structures, dont des hôpitaux, des cliniques et des pharmacies. De plus, la CANAM a signé une Convention de Délégation de Gestion avec les Organismes Gestionnaires Délégués (OGD), notamment l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) et la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS), afin de mieux gérer techniquement l’AMO.

Chaque trimestre, la CANAM alloue des dotations de gestion administrative et technique aux OGD, destinées au paiement des dépenses de prestations et des frais de gestion. Depuis ses débuts, la CANAM a réalisé de multiples avancées. Le progiciel ESQUIF, solution informatique de pointe, a été implémenté pour la gestion des assurés et des prestations de l’AMO. Par la suite, l’acquisition d’ACTIV PREMIUM, un système d’information intégré de nouvelle génération, a permis de mettre à la disposition des acteurs de l’AMO un système moderne pour des opérations rapides, sécurisées et pour mieux maîtriser les ressources et les dépenses.

Echanges permanents avec les partenaires, nouvelle liste de médicaments

Des Commissions paritaires ont été créées pour suivre le bon fonctionnement du Régime, en collaboration avec les prestataires de soins. Une Commission technique, sous l’égide du ministère de la Santé et du Développement social, facilite les échanges et discussions liés au bon fonctionnement du Régime.

La CANAM a procédé à la révision de la liste des médicaments en 2021. L’ancienne liste était pratiquée depuis 2014 dans les pharmacies d’officines privées. C’est dans ce cadre que la Direction Générale de la CANAM a mis en place une Commission Technique chargée de la mise à jour de ladite liste. Dans le souci de rendre plus inclusive la liste, la CANAM a organisé un atelier de validation de la liste des médicaments avec la participation de tous les acteurs impliqués, à savoir : les sociétés savantes, les ordres professionnels et les syndicats de la santé, les autorités de régulation pharmaceutique et les organismes gestionnaires délégués.

Les travaux de groupes ont porté sur 3.966 items de la nomenclature des médicaments et dispositifs médicaux à usage humain autorisés au Mali, mis à jour par les quatre groupes. Les exclusions ont porté sur 441 items, soit 11,12% selon les critères d’exclusion des médicaments de la prise en charge par le Régime d’Assurance Maladie Obligatoire définis par la Commission. Au total 441 médicaments ont été retirés et 2879 médicaments rajoutés. Le toilettage a permis d’exclure, à titre d’exemple, les produits sans autorisation de mise sur le marché (AMM, exemple GAVISCON).

Lutte acharnée contre la fraude et nouveaux textes en vue du RAMU :

La lutte contre la fraude à l’AMO est au cœur de leurs actions, avec une lutte implacable contre ce phénomène. Cela a permis de détecter divers cas de fraudes, tels que des coûts de prestations non conformes aux tarifs conventionnels, des prestations non autorisées et des usurpations d’identité.

Pour rationaliser les dépenses, un atelier national de sensibilisation et d’information sur la prescription rationnelle et la lutte contre la fraude a été organisé en novembre 2022, avec la participation de tous les prescripteurs de Bamako et des régions.

Pour garantir la sécurité des feuilles de soins, la CANAM a récemment acquis un logiciel de gestion spécialement conçu à cet effet. Cette application permet de personnaliser les paramètres en fonction de chaque établissement de santé, assurant ainsi une traçabilité accrue et optimisant l’utilisation des feuilles de soins.

Le Projet de mise en place d’une Démarche Qualité vise à améliorer l’organisation et le répondant aux attentes des assurés, et cela dans le cadre des exigences de la Norme ISO 9001 2015. La satisfaction de l’assuré reste la finalité de ce projet, constituant une base solide pour le futur Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU), qui sera opérationnel sous peu.

Dans le cadre du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU), de nombreux textes ont été élaborés et adoptés, notamment La Loi n°2018-074 du 31 décembre 2018 instituant le RAMU, le Décret n°2021-0480/PT-RM du 02 août 2021 portant modification du Décret n°09-553/PRM du 12 octobre 2009 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la CANAM…Plusieurs projets de décret ayant également fait objet de réunions interministérielles ont été adoptés. Cependant, certains textes, non des moindres, notamment sur le financement, sont en attente d’adoption.

Vers un système de santé plus équitable et accessible pour tous

En somme, les réalisations de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) témoignent d’une volonté inébranlable de rehausser l’efficacité de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) au Mali. À travers des démarches audacieuses telles que l’adoption de technologies de pointe, la lutte tenace contre la fraude, la rationalisation des dépenses et une expansion territoriale stratégique, la CANAM s’est imposée comme un acteur déterminant dans la transformation du système de santé malien vers plus d’équité et d’accessibilité pour tous.

