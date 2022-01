Dans cette lutte que le Mali est en train de mener pour une indépendance véritable, il n’est pas seul. Plusieurs pays Africains lui apporte son soutien, même si les peuples ne peuvent que soutenir en pensée et en prière. Les États membres de la CEDEAO sont pour les sanctions prises contre le gouvernement malien. Mais, les citoyens de ces pays ne partagent pas forcément cet avis.

Depuis ce vendredi 14 janvier 2022, les maliens descendent dans les rues pour manifester contre les sanctions prises par la CEDEAO. Les leaders prennent les devants dans les rassemblements afin de parler pour galvaniser la masse. Il existe un patriote malien très connu dans son pays, son nom est “Camarade Ben le cerveau”. On le surnomme le “Blé Goudé malien” à cause de sa capacité à réunir des foules et à tenir le micro pour parler pendant des meetings. Il réside à Kati. Dans la matinée du samedi 15 janvier 2022, J’ai pu communiqué avec lui sur Messenger, et il m’a avoué qu’il parle 04 langues dont le bambara, le français, l’anglais et l’allemand.

Actuellement, le “Blé Goudé malien” est en pleine préparation de son meeting pendant la grande mobilisation internationale du soutien au Mali qui se déroulera le samedi 22 janvier 2022. ‘Camarade Ben le cerveau’ est émerveillé par les foules qui se sont manifestées dans les différentes villes du Mali le vendredi dernier. Sur sa page Facebook, il a écrit ceci: “la démocratie est un régime sous lequel le peuple trouve son compte. Là où s’abat le désespoir des vaincus, s’élève la victoire des persévérants”.

Les Maliens sont dans un lutte tellement importante qu’ils sont obligés de se mettre ensemble comme un seul homme pour avancer, et pour cela, il faut des leaders charismatiques comme “camarade Ben le cerveau”. On espère que tout se passera bien pour le peuple malien dans la suite des temps.

by: Soldatduciel (via Opera News )

Commentaires via Facebook :