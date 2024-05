Dans le cadre de son challenge distributeurs, l’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa Malitel, à travers son service Moov money a procédé à la première remise aux heureux gagnants de ce challenge. Au total, ils étaient 39 revendeurs à recevoir leurs cadeaux (motos Djakarta plus frais de carburant par catégorie). La cérémonie s’est déroulée, le vendredi 17 mai 2024, à la direction de Moov money sise au Quartier du fleuve.

Afin de motiver leurs revendeurs (détaillants) qui sont en contact direct avec les clients, qui font les opérations de dépôt et de retrait auprès des clients, les motiver à se servir davantage de Moov money, Moov Africa Malitel a initié cette Tombola dénommée “Challenge Moov Money”.

Bakary K Samaké, responsable de ladite société, explique : «Cette opération de challenge a démarré le 1er mars et se déroulera jusqu’au 31 août. Et tous les deux mois, il y aura une remise de 39 motos. Les 39 motos sont reparties entre les six communes du district de Bamako et les régions, à raison de trois motos par commune et par région. Il y a également les frais de carburant pour certaines catégories qui sont respectivement 25 000 et 50 000 F Cfa».

Le revendeur doit faire un volume de dépôt, poursuivra-t-il, et un retrait de plus d’un million de FCfa en un mois donné pour être sélectionné. Après quoi, il y aura le classement en termes de taux de progression : «Le revendeur qui aura fait la plus grande progression sera sélectionné comme gagnant dans chaque commune et dans chaque région. Il y a trois catégories, à savoir diamant, or et argent. La catégorie diamant concerne les revendeurs qui font un volume de dépôt et de retrait de plus de 10 millions de F Cfa par mois. Pour la catégorie or, le volume de dépôt et de retrait mensuel est compris entre 5 à 10 millions de F Cfa. Et pour la catégorie argent ce sont les dépôts et retraits compris entre 1 à 5 millions de F Cfa. Dans chacune des trois catégories, il y aura un gagnant dans chaque commune et dans chaque région».

Ainsi, 39 revendeurs de Moov Money sont repartis avec leurs motos dont, par catégorie : Diamant (moto + 50.000 F Cfa), or (moto + 25 000 F Cfa) et argent (moto) à Bamako, ainsi que dans chaque région du pays.

Par ailleurs, M. Samaké a évoqué dix raisons parmi tant d’autres à l’endroit des clients chez Moov money : «Aujourd’hui, nous offrons des frais de retrait les plus avantageux avec 0,9%, les transferts nationaux sont gratuits chez Moov money, quel que soit le montant ; pour le transfert international, notamment en Côte d’Ivoire ou au Burkina. Nous nous sommes à 1% du montant transféré»…

M Sylla

