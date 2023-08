Après la rencontre avec la Fédération Nationale des Retraités du Mali, la Caisse malienne de sécurité sociale a reçu l’Association des Militaires Retraités Veuves et Victimes de Guerre du Mali le jeudi 10 Août 2023. La rencontre avec les responsables de cette Association portait sur le suivi du contrôle physique qui vient de s’achever.

Après avoir souhaité la bienvenue aux hôtes du jour, le Directeur général de la Cmss, Ichaka Koné, s’est félicité du partenariat fécond entre la Cmss et l’Association des Militaires Retraités Veuves et Victimes de Guerre qui se renforce de jour en jour. Il a salué l’implication de cette dernière, à travers notamment le Vice – Président, Colonel Hama Maïga pour la réussite du contrôle physique auprès des militaires retraités. «C’est important que nous soyons présent auprès des membres de votre association parce qu’ils sont notre raison d’être» a- t- il dit.

Le Directeur général adjoint de la Cmss, Alassane Traoré, a souligné qu’il reste encore 20. 000 pensionnés non recensées et que la Cmss se verrait dans l’obligation de procéder à la suspension de leurs pensions dès la fin de ce mois. Il a également ajouté que le contrôle pour ces retardataires sera subordonné à la présentation d’une pièce portant un numéro d’identification national afin de minimiser les risques de fraude. Il a révélé des cas flagrants de fraudes car des personnes ont voulu se faire recenser en lieu et place des pensionnés décédés. Elles ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice.

Tout en félicitant la Cmss pour la rigueur dans la gestion des pensions, le Colonel Hama Maïga a remercié le Directeur général pour son soutien tant financier que matériel à son association chaque fois qu’elle en exprime le besoin.

Rappelons que l’initiative de ces rencontres, que le Directeur Général, Ichaka Koné entend pérenniser pour se rapprocher davantage de ses pensionnés, émane de Mme Diéminatou Sangaré. Ces retrouvailles avec les faîtières des retraités ont pour objectif de s’enquérir de leurs préoccupations afin de mieux les prendre en charge. Elles s’inscrivent également dans le cadre du renforcement de la collaboration entre la Caisse Malienne de Sécurité Sociale et les retraités.

Moulaye Hassane Haïdara, Ccom-Rp/ Cmss.

Commentaires via Facebook :