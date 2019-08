Le vendredi 16 août 2019, l’Ong Muslim Hands-Mali en partenariat avec la Fondation Diyanat de la Turquie a mis à la disposition les habitants du quartier de Niamakoro un château d’eau d’une valeur de plus 10 millions de F CFA financé par Haydar Altinpinar de la Turquie.

Le chef de délégation de la Fondation, Diyanat de la Turquie, M. Mufti, dira qu’il est très fier et heureux de s’opérer au Mali. Et d’ajouter que ce partenariat avec l’Ong Muslim Hands-Mali sera continuel et constant pour l’avenir. Il a rappelé que la Fondation Diyanat a distribué pendant la fête de tabaski 2 343 bœufs aux Maliens pour aider les couches les plus défavorisées, les personnes en situation difficiles, les prisonniers, entre autres.

Pour le directeur de l’Ong Muslim Hands-Mali, Fodé N’Diaye, cette infrastructure est estiméeà plus de 10 millions de F CFA. Elle constituera sans nul doute un ouf de soulagement pour les habitants du quartier. Elle aussi améliorera aussi durablement les conditions d’accès à l’eau potable, minimisant ainsi les risques sanitaires liés à l’absence d’eau potable. Pour lui, l’Ong Muslim Hands-Mali ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, nous avons sollicité d’autres projets pour notre partenaire de la Fondation Diyanat de la Turquie mais aussi de tous les habitants et les bonnes volontés.

Le représentant du chef de quartier de Niamakoro a remercié les donateurs de cette geste humanitaire. Pour lui, ce forage soulagera les femmes du quartier. Il a fait quelques doléances aux donateurs pour d’autres secteurs du quartier de Niamakoro.

Alassane Diallo

