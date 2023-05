Lancé le 10 mars 2023, le concours de production d’article de presse sur le travail de la CVJR (Commission vérité justice et réconciliation), organisé par l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH), en partenariat avec la GIZ, à travers son projet d’Appui à la Stabilisation et à la Paix (PASP), a connu son épilogue, le samedi 29 avril 2023 à la Pyramide du Souvenir de Bamako. Sur 19 candidatures, 6 ont eu la moyenne à l’écrit. Les 6 journalistes et blogueurs ont présenté oralement leurs articles le 29 avril 2023 devant le jury. A l’issue de la délibération du jury, notre collègue, Aguibou Sogodogo, journaliste au quotidien d’informations générales « Le Républicain » a remporté le 1er prix (une moto et un ordinateur). Le deuxième prix est revenu à Makan Fofana du site « Depechesdumali.com » (un ordinateur). Et le 3ème prix a été empoché par Mamoudou Keïta de l’Association des blogueurs du Mali (une tablette).

La cérémonie de remise des prix a enregistré la présence des représentants des départements ministériels, du représentant du président de l’AMDH, Me Aliou Keïta, du représentant de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Mali, Julian STUEBER, du représentant de la GIZ Allemande, des membres du jury (Mamoutou Diabaté, Moumini Bokoum, Mme Anne Marie) et d’autres personnalités. Le représentant de l’Ambassadeur d’Allemagne au Mali, Julian STUEBER, a félicité l’AMDH d’avoir organisé ce concours à l’endroit des journalistes de la presse écrite et en ligne sur les travaux de la CVJR. Avant d’ajouter que l’Allemagne a soutenu la CVJR dès le début et reste engagée pour la suite du processus. Selon lui, les médias ont un rôle important à jouer en cette période de transition de la CVJR vers les organes successeurs en faisant le suivi du processus et donnant les bonnes informations aux victimes, qui sont en attente de réparations. « Je tiens à féliciter le Gouvernement de la transition pour les différentes étapes achevées dans le processus de la justice transitionnelle, notamment l’adoption du décret d’application de la loi sur les réparations et l’ordonnance de création de l’Autorité de Gestion des Réparations en faveur des Victimes des Crises au Mali. Nous espérons que la création et l’opérationnalisation du Centre pour la promotion de l’unité et la paix ainsi que la publication du rapport final de la CVJR suivront sous peu », a-t-il dit.

A sa suite, le représentant du président de l’AMDH, Me Aliou Keïta, a fait savoir que la CVJR est l’un des mécanismes de la justice transitionnelle, créée par l’Etat du Mali avec l’appui des partenaires techniques et financiers pour établir la situation de toutes les victimes. Cette Commission en fin de mandat, dit-il, a présenté un rapport avec des recommandations fortes au Gouvernement. « La présente cérémonie s’inscrit dans la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. En effet, la CVJR a fermé ses portes le 31 décembre 2022 après le dépôt de son rapport. Ce document important contient des recommandations fortes, notamment l’indemnisation des victimes et la création des organes successeurs pour la mise œuvre de ces recommandations. Le choix du milieu journalistique n’est pas fortuit ; qui de mieux que les hommes de presse pour vulgariser les recommandations de la CVJR, et informer les organisations de la société civile malienne sur leur rôle d’accompagnement dans la réalisation du rapport final de la CVJR. Nous espérons gagner ce pari en amenant les journalistes à produire des articles sur les missions de la CVJR. Ce concours entre journalistes sur le travail de la CVJR et les organes successeurs vise à obtenir de meilleurs articles possibles pour mieux faire connaitre les actions préconisées par la CVJR au cours de son mandat », a souligné Me Keïta.

Après les différentes allocutions, les 6 journalistes et blogueurs qui ont eu la moyenne à l’écrit ont présenté tour à tour oralement leurs articles devant le jury. A l’issue de la délibération du jury, notre collègue, Aguibou Sogodogo, journaliste au quotidien d’informations générales « Le Républicain », a remporté le 1er prix (une moto et un ordinateur). Le deuxième prix est revenu à Makan Fofana du site « Depechesdumali.com » (un ordinateur). Et le 3ème prix a été empoché par Mamoudou Keïta de l’Association des blogueurs du Mali (une tablette). Dans une interview accordée à la presse, le lauréat, Aguibou Sogodogo, a vivement remercié les organisateurs de ce concours pour leur initiative. En outre, il a demandé aux organisateurs de pérenniser ce concours, de l’organiser chaque année ou chaque deux ans pour permettre de faire encore d’heureux gagnants.

