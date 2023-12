Conduite de la transition : Union patriotique du Mali (UPA-Mali) invite les autorités à prendre le temps nécessaire pour l’organisation des élections

Le président du parti politique UPA, Chérif Amadou Diadié Haïdara a été reçu en audience la semaine dernière par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga.A travers cette visite, il s’agissait, pour le président cette formation politique d’affirmer son soutien à la conduite de la Transition. En recevant les membres du parti UPA-Mali, le ministre d’Etat ministre le colonel Abdoulaye Maïga avait à ses côtés le chef de cabinet du département. Pour le président du parti UPA-Mali, vu les efforts consentis par les autorités de la Transition, il est opportun pour eux de féliciter les autorités pour l’instauration de la paix et de la sécurité sur toute l’étendue du territoire national. “Beaucoup reste à faire mais de nombreux efforts ont été déjà réalisés. C’est pourquoi, nous exprimons notre satisfaction pour la reprise de Kidal une ville stratégique pour le pays. Nous profitons de cette occasion pour vous exprimer notre accompagnement dans votre mission de refondation du Mali sous la conduite du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta et de féliciter les Forces armées maliennes pour avoir instaurer la paix et la sécurité dans le pays tout en leur adressant nos condoléances aux familles endeuillées”, a soutenu Chérif Amadou Diadié Haïdara. Il a aussi invité les autorités à prendre le temps nécessaire pour organiser les différents scrutins afin qu’aux termes du processus nous ayons des élections apaisées, des résultats crédibles, incontestés. La démarche de la jeune formation politique a été appréciée par le ministre d’Etat qui a salué l’esprit d’engagement du parti UPA-Mali pour la cause de la nation. Le ministre d’Etat a affirmé d’avoir pris bonne note des propositions d’UPA-Mali sur la conduite de la Transition.

