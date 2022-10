La 3ème édition du Forum International sur la Sécurité et la Santé au Travail (FISST) va tenir à Bamako la capitale malienne du 24 au 25 novembre 2022.

Ce jour 25 octobre 2022 le Comité d’organisation était face à la presse au Restaurant La Pirogue sis à l’ACI 2000 pour annoncer le FISST.

Après une première édition à Bamako, une deuxième édition à Niamey, Bamako s’apprête à abriter la 3ème édition que les organisateurs espèrent tout aussi réussie que les précédentes. Le thème de la troisième édition du FISST est ‘Sécurité et Santé au Travail : Défis et Enjeux opérationnels pour la performance des organisations. Des membres du Comité d’organisation à savoir le Dr Seydou Sanogo de SOMASST, Sidy Faskoye directeur d’Afrik-Event et Mickeal Trabi associé et gérant de Challenge Bamako étaient les conférenciers du jour. Le FISST est présenté par le Dr Seydou Sanogo comme un événement majeur en matière de prévention de risque professionnel, espace de partage d’expérience et de communication. Au programme il est prévu 4 sessions et des panels (6) annoncés et animés par des professionnels de plusieurs pays. Plus d’une centaine de participants du Mali et d’ailleurs sont attendus. Il s’agit de directeurs généraux, des DRH, des cadres, les médecins de santé, des professionnels qui vont se réunir autour de la problématique de santé et sécurité au travail.

Dans la définition du conférencier on retient que la sécurité et santé au travail prend en compte l’environnement professionnel garantissant le bien-être physique, mental, social optimale d’un travailleur lui permettant d’être un bon rendement. Cependant, force est de reconnaître que la santé et sécurité du travail sont permanement soumises à de rudes épreuves dont les accidents de travail et maladies professionnelles, a fait savoir le Dr SANOGO. Qui ajoute que chaque 15 seconde un travailleur meurt d’un accident professionnel ou d’une maladie liée au travail faisant du coût 2,78 millions de décès chaque année dans le monde. Et ce chiffre va en crescendo d’année en année aux dires du conférencier. Nonobstant ces chiffres effrayants et la perte économique engendrée par les accidents professionnels et leurs impacts sur le travailleur, son entourage et l’employeur, il n’en demeure pas moins que leur prévention reste problématique sous nos cieux. Selon le spécialiste de la santé au travail, le Dr Seydou Sanogo, les différentes activités de prévention des travailleurs connaissent des difficultés tant au niveau étatique qu’au niveau des employés et employeurs. S’agissant du niveau étatique, il note l’absence de politique nationale de santé sécuritaire au travail, l’absence de règlementation spécifique, la difficulté d’application des règlements existants, l’insuffisance de politique de formation l’absence s’inscription médicale du travail et la faiblesse de recherche appliquée dans le domaine. Au niveau des travailleurs, le Dr Sanogo, déclare que les employés sont plus investis à la quête du salaire que de l’information relative à la santé et sécurité au travail. Quant aux employeurs, il les reproche d’être plus préoccupés par la production que la mise en place d’un environnement d’hygiène propice à la prévention, sécurité et santé de leurs travailleurs ce sans quoi on ne peut atteindre d développement durable. Le FISST serait donc un espace de plaidoyer pour l’établissement de réelle politique de sécurité et santé au Travail dans nos entreprises.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

