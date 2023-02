Conseil d’administration de la caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) : Un budget de 187 milliards F CFA pour faire face aux défis de l’exercice 2023

Le projet de budget de la CMSS au titre de l’Amo pour l’exercice 2023 est arrêté à la somme de 33 520 000 000 F CFA

La salle de conférence de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) a servi mardi 7 février de cadre aux travaux de la 30e session ordinaire du conseil d’administration de la Caisse couplés à la 20e session consacrée à la gestion déléguée de l’Assurance maladie obligatoire (Amo) à la CMSS. L’examen et l’adoption des projets de budgets et des plans d’actions de la CMSS et de la gestion déléguée de l’Amo étaient, entre autres, points inscrits à l’ordre du jour des travaux présidés par le représentant du ministre de la Santé et du Développement Social, Souleymane Traoré.

Les deux sessions étaient présidées par le représentant du ministre de la Santé et du Développement Social, Souleymane Traoré qui avait ses côtés le directeur général de la CMSS, Ichaka Koné.

Trois points essentiels étaient inscrits à l’ordre du jour des travaux de la 30e session du Conseil d’Administration de la CMSS. Il s’agit, entre autres, de l’examen et l’adoption du procès-verbal de la 28e session ordinaire du Conseil d’Administration, de l’examen et l’adoption de l’état d’exécution des recommandations de la 28e session et de l’examen et l’adoption des projets de budget et de plan d’actions de la CMSS au titre de l’année 2023.

Dans son mot de bienvenue aux administrateurs, le représentant du ministre de la Santé et du Développement Social a rappelé que le projet de budget de 2023 a été élaboré à un moment où l’activité économique mondiale reste marquée par une crise liée à la guerre en Ukraine et la reprise économique mondiale post-Covid-19 qui a impacté négativement sur l’économie mondiale et provoquant une inflation généralisée.

A cet égard, il a rappelé que le projet de budget au titre de l’année 2023 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 187 336 815 000 F CFA, soit une augmentation de 5,91 % par rapport au budget de 2022 qui était de 176 874 807 456 F CFA.

“Ce projet de budget de la CMSS s’inscrit globalement dans le respect des normes de la Cipres, concourt au renforcement de la protection sociale et s’appuie sur son programme d’activités dont les objectifs généraux sont les suivants : assurer le suivi de la carrière et des cotisations des assurés ; optimiser le recouvrement des recettes ; réaliser la liquidation des droits, pérenniser les régimes”, a soutenu le président du CA. Et de poursuivre qu’il doit aussi assurer la gouvernance et la gestion administrative ; améliorer et renforcer le système d’information et améliorer les services aux assurés.

Le président du conseil d’administration a aussi rappelé qu’en tant qu’organisme de gestionnaire délégué de l’Amo, la CMSS assure le recouvrement des cotisations et leurs versements à la Canam ainsi que le remboursement aux prestataires des frais de soins inhérents à la maladie et à la maternité des assurés sociaux et des membres de leurs familles.

Aussi, trois tâches étaient confiées aux administrateurs pour la 20e session consacrée à la gestion déléguée de l’Assurance maladie obligatoire (Amo) à la CMSS. Il s’agit de l’examen de l’adoption du procès-verbal de la 18e session ordinaire du CA de la CMSS sur l’Amo, l’examen et adoption des projets de budget et de plan d’actions de la délégation de gestion de l’Amo à la CMSS au titre de l’exercice 2023.

Le représentant du ministre de la Santé et du Développement Social Souleymane Traoré a indiqué que le projet de budget de la CMSS au titre de l’Amo pour l’exercice 2023 est arrêté à la somme de 33 520 000 000 F CFA, soit en baisse de 8,75 % par rapport au budget 2022 qui était de 36 735 090 464 F CFA.

Cette baisse, selon lui, trouve sa justification dans les activités à mener par les deux (2) organismes (Canam et CMSS) dans le cadre de la maitrise médicalisée des dépenses et de la lutte contre la fraude. “Ces actions concourent également à aller sereinement vers l’opérationnalisation du Régime d’assurance maladie universelle (Ramu) souhaitée par les plus hautes autorités du pays”, a-t-il expliqué.

Il a précisé que ce projet de budget est adossé à un plan d’actions qui s’articule autour de certaines activités notamment : l’intensification de l’immatriculation des assurés et des nouveaux bénéficiaires du régime à la suite des recrutements prévus sur l’exercice ; l’organisation des missions de supervision de la liquidation des feuilles de soins et de recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales, le renforcement des capacités opérationnelles et des ressources humaines. Kassoum Théra

