construction de logements au profit des agents de l’INPS : La coopérative de l’habitat assurée du soutien du DG Karim Ousmane Coulibaly

La Coopérative de l’habitat de l’Institut de la prévoyance sociale (INPS) a tenu mercredi dernier (13 septembre 2023) l’Assemblée générale de restitution de sa tournée autour du projet de construction de logements au compte des travailleurs de l’Institut. C’était au Centre de formation de l’INPS en présence du Directeur Général de l’INPS et du président de la Coopérative, MM. Ousmane Karim Coulibaly et Modibo Danion.

Prenant la parole, le président Modibo Danion a égrené les objectifs de la coopérative créée en 2003. Selon lui, elle a pour objectif principal l’acquisition de parcelles avec titre foncier sur l’ensemble du territoire pour le compte du personnel. «De cette date à ce jour, soit environ vingt ans, elle a pu mettre à la disposition de ses adhérents 1 182 lots de terrains à usage d’habitation», a-t-il indiqué. Selon M. Danion, en 2022 et sous l’impulsion de la Direction générale de l’INPS, «la coopérative a décidé de passer à une étape supérieure, celle de la construction, en transformant les parcelles nues (qui ont souvent fait l’objet de spéculations) en maisons d’habitation sous forme de cité moderne à l’instar de certains pays voisins».

Pour la concrétisation de cette initiative, la coopérative a eu recours à l’expertise d’un consultant en la personne morale de CAAN CAPITAL. Celle-ci était représentée à l’AG par son président, M. Noumoumory Sako, ingénieur, cadre de banque et responsable d’un cabinet d’architectes. Et Modibo Danion d’ajouter, «le cas spécifique de notre coopérative, est qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles, mais elle a facilité l’acquisition de terrains à usage d’habitation pour tous les membres qui en ont fait la demande à travers toutes les régions du Mali et le district de Bamako… Dans la mesure où les propriétaires des parcelles sont les salariés de l’INPS travaillant dans toutes les régions, sur initiative de la Direction, la coopérative a entrepris une mission d’information et de sensibilisation sur le programme afin d’avoir une large adhésion».

Le président de la coopérative a présenté les types de logements sur la base d’un cahier de charges élaboré par le consultant dans lequel cinq entreprises ont fait des propositions de plan de types F3, F4 et F5 assortis de coûts unitaires. «C’est ce document qui a fait l’objet d’une explication de la part de la coopérative avec l’appui du consultant à travers toutes les régions du Mali et du district de Bamako de février à juin 2023», a assuré Modibo Danion. À l’en croire, le document final élaboré par le consultant a tenu compte du cas spécifique de l’INPS et de nombreuses expériences similaires dans les pays voisins, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Maroc dans le domaine de la réalisation des Cités pour le personnel.

Pour le président, au regard de tous ses éléments et à l’image des pays voisins, la Coopérative de l’habitat de l’INPS cherche à améliorer les conditions de vie de ses travailleurs à travers la réalisation de cités modernes. Une volonté qui bénéficie du soutien sans réserve de la Direction générale. Selon M. Danion, cette initiative va sans nul doute permettre une plus grande productivité des agents. Pour cela, la coopérative sollicite un accompagnement de la Direction générale de l’INPS pour la construction des logements, d’une part, pour l’obtention d’un crédit acquéreur à des conditions douces pour les adhérents, d’autre part.

Pour la construction, elle a souhaité que soient accordés (sous forme d’avance à la coopérative et sur une durée de 12 mois) 2 milliards F Cfa qui seront logés dans un compte séquestre afin de pouvoir financer les travaux de constructions avant l’obtention du crédit acquéreur par les 75 premiers postulants. A défaut, que ce montant soit avalisé auprès d’une banque à un taux bonifié pour la coopérative. Pour ce qui est du crédit acquéreur, elle a souhaité que le personnel soit accompagné dans son obtention auprès d’une banque ou des établissements bancaires de la place à des taux bonifiés, à hauteur de 5 % par exemple.

Le président de la coopérative a reconnu les efforts déployés par le Directeur Général, Ousmane Karim Coulibaly, pour mettre l’ensemble des travailleurs dans les meilleures conditions logistiques et financières pour un rendement meilleur et une plus grande productivité au bénéfice de l’INPS. «En accordant un avis favorable à nos doléances ci-dessus, nous ne pouvons que redoubler davantage de sacrifices pour l’atteinte des objectifs que vous nous avez fixés», a déclaré M. Danion.

Pour sa part, le DG de l’INPS a salué l’ensemble du personnel pour les efforts qu’il ne cesse de déployer tous les jours afin de relever les multiples défis auxquels l’institut fait face dans le cadre de la recherche de la satisfaction des usagers et partenaires. Il a remercié les plus hautes autorités de la Transition pour la confiance portée sur sa modeste personne pour conduire les destinées de l’Institut. Pour Ousmane K. Coulibaly, la recherche de la réalisation d’un toit pour chaque travailleur n’est que le début d’une dynamique enclenchée qui s’inscrit dans la durée.

«En effet, pour tout ce qui concerne le bien être du personnel, nous ne ménagerons aucun effort pour que celui-ci puisse être réalisé car nous sommes convaincus que la satisfaction de nos usagers est étroitement liée au cadre de vie et conditions de travail de l’ensemble du personnel de notre institut», a rassuré le DG. Il a salué les résultats des travaux réalisés par le consultant et la coopérative durant les 12 mois et qui ont abouti à des propositions concrètes tant pour la recherche de financement de l’immobilier que du crédit acquéreur.

«La note technique soumise par la coopérative à la direction générale, a fait l’objet d’un examen minutieux de notre part», a fait savoir M. Ousmane K. Coulibaly. Il a assuré que les doléances feront l’objet d’examens minutieux devant le prochain Conseil d’administration. Le Directeur général a également remercié le consultant, la coopérative et tous les partenaires pour le travail déjà accompli avant de les exhorter à redoubler d’efforts car, pour lui, le plus difficile reste à faire. Il s’agit notamment du suivi de la réalisation des constructions conformément au cahier de charges.

À noter que la pose de la première pierre est prévue pour demain (21 septembre 2023) après avis du Conseil d’administration (CA). «Le travailleur doit être mis dans les meilleures conditions non seulement au service mais également chez lui à la maison», a assuré le président du Conseil d’Administration de l’INPS. Pour ce faire, il a rassuré la coopérative de la disponibilité du CA à donner son quitus pour la réalisation dudit projet de logements au bénéficie du personnel de l’INPS.

Dans son intervention, la représentante du personnel, Mme Sidibé Dédeou Ousmane, a fait l’historique de la Coopérative de l’habitat dont elle-même est membre fondateur. Elle n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l’équipe de la coopérative pour son engagement à la réussite de ce projet de logements. Elle n’a pas manqué de remercier la Direction générale de l’INPS ainsi que le CA pour son engagement aux côtés de la coopérative et des travailleurs de l’Institut.

