Jeudi dernier a eu lieu la soutenance de thèse du désormais Dr. en géopolitique et géostratégie, Soungalo Togola. Une soutenance qui portait sur les différentes rébellions que le Mali a connues depuis son indépendance jusqu’à nos jours. Et c’est un jury époustouflé par le travail abattu qui l’on adoubé Dr. avec mention honorable.

Après six décennies d’indépendance, le Mali a connu et continue des connaître des rébellions cycliques dont les causes ont des ramifications sous régionales et internationales.

Pour contribuer à déchiffrer les causes profondes des multiples rebellions Touaregs au Nord Mali, Soungalo Togola a écrit sa thèse de doctorat sur le thème « contribution à une géopolitique et géostratégique des rébellions du Nord du Mali 1963, 1990 et 2012 », afin d’aider et comprendre les événements du Nord de notre pays. C’est dans un document de 315 pages que Soungalo Togola a fait ressortir les enjeux géopolitiques et géostratégiques des rebellions Touaregs au Mali et ses ramifications avec des puissances régionales et internationales. Ledit document qualifié par les membres du jury d’une mine d’or pour les décideurs et la future génération donne des éclaircissements précis et concis sur les causes réelles de la résurgence des révoltes Touaregs au Mali. Également, il donne des pistes de solutions pour sortir de cette crise multidimensionnelle que le Mali vit depuis 2012.

Après 3 heures de débat critique sur la forme et le fond du document et une série de questions à l’endroit de M. Togola, les membres du jury se disent époustouflés par le travail abattu tant sur la forme et le fond et ont unanimement adoubé Soungalo Togola devant sa famille et ses amis en tant que Dr. en géopolitique et géostratégique avec mention honorable.

Ousmane Mahamane

