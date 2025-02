Coopération : La Maison des jeunes de Bamako va faire peau neuve grâce au GIZ

Créer, protéger et élargir l’espace culturel pour les jeunes du Mali ! C’est dans cet esprit qu’a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre de la réhabilitation de la Maison des jeunes de Bamako. C’était jeudi dernier (6 février 2025) en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports et de la cheffe de mission adjointe de l’ambassade d’Allemagne à Bamako. Ainsi, la Maison des Jeunes pourra bientôt offrir de meilleures conditions d’accueil aux usagers et continuer à se distinguer comme un lieu d’expression, d’inspiration et d’échange pour la jeunesse malienne.

A noter que, avec le projet «Donko ni Maaya», mis en œuvre par la GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ou Service pour la coopération internationale) pour le ministère fédéral des Affaires étrangères, la Maison des Jeunes a déjà formé près de 100 jeunes à travers 3 ateliers, réuni près de 1 000 personnes lors de 10 soirées culturelles. «Et ce n’est que le début ! Ensemble, faisons vibrer Bamako», assure le partenaire allemand.

