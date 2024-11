Coordination pour le développement de Léré : Un nouveau statut, un leadership nouveau, des ambitions à la pelle

Les ressortissants du nouveau Cercle de Léré comptent franchir leur nouvelle ère administrative en la transformant en opportunité d’épanouissement. C’est la volonté affichée par le tout nouveau président porté aux commandes de la Coordination pour le développement de cette localité nouvellement érigée en cercle avec sa soixantaine environ de villages et fractions.

«L’érection de Léré en Cercle marque le début d’une nouvelle ère pour notre communauté», a lancé Hamadou Dianka Fall, devant les nombreuses personnalités ayant rehaussé de leur présence l’installation du bureau de la Coordination qu’il dirige. Dans sa toute première adresse aux concitoyens du bercail, le nouveau président a également annoncé les couleurs et fixé les caps de son leadership. Il promet notamment de transformer le nouveau statut administratif de la localité en opportunité pour exploiter au mieux ses énormes potentialités. A ses yeux, en effet, la nouvelle donne s’assimile à l’avènement de perspectives économiques inédites, avec la possibilité d’attirer les investisseurs et d’améliorer la qualité de vie de la population grâce au développement d’infrastructures modernes. «Les ressources naturelles du Cercle de Léré offrent un potentiel énorme» dans les secteurs agro-pastoral et du commerce ainsi que pour toutes les activités pratiquées dans la localité, a soutenu Hamadou Dianka Fall, en plaidant pour un environnement propice à l’innovation et à l’entrepreneuriat, à l’effet de générer «des emplois et de la prospérité économique pour tous».

Pour la réalisation de ses ambitions pour la zone de développement émergente dans la région de Tombouctou, les recettes du nouveau président ne sont pas en deçà des réalités criantes de cette localité. Sa rapide croissance démographique, estime Monsieur Fall, constitue à la fois un défi et une bénédiction. Les jeunes représentent ainsi un atout et la construction de leur avenir implique la dotation du nouveau Cercle en infrastructures de santé, d’éducation ainsi qu’une formation professionnelle en adéquation avec la demande d’emploi et les besoins en ressources humaines. Mais, l’atout le plus précieux demeure, selon le nouveau président, la richesse culturelle du nouveau cercle qu’il compte préserver et magnifier à travers moult initiatives lumineuses. Avec le leadership du président Hamadou Dianka Fall, Léré est ainsi appelé à devenir un creuset de convergences mesurable à sa position de carrefour d’échanges, avec son trésor culturel et artisanal ainsi qu’un style de vie vendables au reste du monde.

A KEÏTA

