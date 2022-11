Le Lycée Ba Aminata Diallo (LBAD) a abrité le lancement de la campagne de sensibilisation des jeunes filles à la surdité liée à l’exposition au bruit. Initiée par l’association ‘’Kulo Kora’’, en partenariat avec la Fondation Orange, cette cérémonie s’est déroulée le vendredi 28 octobre 2022. C’était sous la présidence du ministre de l’éducation nationale, Mme Sidibé Dédeou Ousmane, en présence de l’administratrice générale de la Fondation Orange, Awa Diallo, présidente de l’association Neuilly Tofo.

La surdité est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme étant un problème de santé publique (1,5 milliard de personnes dans le monde ont une déficience auditive plus ou moins prononcée). Face à ce constat alarmant, la Fondation Orange apporte un appui financier à l’association ‘’ Kulo Kura’’ dans l’organisation des campagnes auprès des jeunes dans les établissements scolaires dont le lycée Ba Aminita Diallo.

Après le mot de bienvenue du représentant du maire de la commune III, Abdoulaye Doumbia, la proviseure du LBAD, Mme Koné Alima Koné, s’est réjouie du choix porté sur son établissement pour le lancement de cette campagne. Les 792 filles des classes de 11ème et 12ème sont prêtes à accompagner l’association ‘’ Kulo Kura ‘’ dans sa quête de solution à la surdité en milieu scolaire, a-t-elle souligné.

Pour la présidente de l’association « Kulo Kura », Neuilly Tofo, l’activité s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation qui a pour but d’informer les jeunes sur les dangers d’une mauvaise écoute, leur enseigner la meilleure façon de protéger les auditions. «La réalisation d’un tel projet demande l’implication d’un partenaire qui partage les mêmes valeurs. C’est pour cela que nous sommes heureux d’avoir comme partenaire de ce projet Orange Mali, à travers sa fondation philanthropique intervenant sur plusieurs axes dont la santé, l’éducation, la culture et la solidarité et qui a permis l’organisation de cette activité », a ajouté Mme Neuilly Tofo. L’administratrice générale de la Fondation Orange, dans son intervention, a rappelé qu’en 2021, la Fondation en partenariat avec la société malienne ORL, a soutenu une campagne de dépistage gratuite de la surdité au profit des élèves de 6 à 25 ans souffrant de déficience auditive dans deux (2) écoles spécialisées à Niamakoro et Hippodrome. Selon elle, la campagne a permis la consultation de 400 enfants et la mise à jour du spectre auditif des enfants inscrits dans ces écoles pour malentendants et n’ayant pas d’accessibilité financière sur les aides auditives. Saluant l’initiative, le ministre de l’éducation nationale, Dédéou Ousmane a souligné que la surdité est un sujet très sérieux. Selon elle, tout le monde est exposé au bruit qui est l’origine de la surdité.

Bintou DIARRA

