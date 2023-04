Désignation des membres devant siéger au conseil d’administration de l’OMH Les éclairages du Directeur Général Issa Seydou Sissoko

Depuis un certain temps, des informations font état de la présence de certaines personnes qui n’ont plus qualité à siéger au sein du Conseil d’administration de l’Office malien de l’habitat (OMH) citant par exemple le cas de l’ex directeur national de l’Urbanisme. “Dans les textes de nomination des membres du Conseil d’administration, c’est justement le Directeur national de l’urbanisme qui doit représenter le ministre de l’Urbanisme et de l’habitat dans ses travaux. Or, c’est l’ancien Directeur national de l’urbanisme qui continue toujours de siéger près d’un an après son départ à ce poste.” Est-il normal qu’un ancien Directeur de l’Urbanisme représente le ministre au Conseil d’administration ?

A cette question, le Directeur général de l’OMH, Issa Seydou Sissoko approché par nos soins à répondu en ces termes : “Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de désigner son représentant au sein du Conseil d’administration. D’ailleurs, par le passé Un Directeur administratif et financier a eu à le représenter ; donc pas surprenant de nos jours que ce soit un ancien Directeur de l’Urbanisme”. Il a surtout rappelé que les membres du Conseil d’administration sont composés des représentants de plusieurs départements et structures partenaires. Il s’agit du ministre chargé de l’habitat, du ministre des Finances. Les ministères de l’administration du territoire, de celui de l’Industrie, de L’emplois ont aussi leurs représentants tout comme le Conseil national du patronat du Mali, de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, le personnel de la structure. “Dans ces travaux du Conseil d’administration, seul le Directeur des impôts ne peut se faire représenter”, a précisé le Directeur Général de l’OMH. Sinon excepté ce dernier toutes les structures peuvent se faire représenter.

Le Directeur de l’OMH a surtout insisté sur le cas de la représentation du ministre de l’Urbanisme et de l’habit qui se trouve dans la loi N° 96-30 de la loi du 16 mai portant création de l’OMH qui précise spécifiquement le représentant du ministre sans donner d’autres précisions.

En clair, pour le Directeur général de l’OMH, des procédures sont en cours pour le renouvellement des membres du Conseil d’administration de l’Office. Affaire à suivre.

Kassoum Théra

