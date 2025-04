Destruction du drone malien par les forces de défense algériennes : Les Femmes du Mali condamnent

Suite à la destruction de drone malien par l’Algérie le 1er Avril dernier, les Femmes du Mali à la faveur d’un grand meeting dénommé ‘’Grand meeting pour la Souveraineté, la paix et la sécurité’’ tenue le mardi 15 avril dernier au Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE) ont condamné avec énergie et dernière rigueur cet agissement. Et ont par la même occasion exprimé leur soutien aux Autorités et aux FAMa.

Ce grand meeting a réuni les femmes du Mali de toutes tendances confondues. Ce, dans une salle décorée aux couleurs de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et de ses Etats membres. Sur les pancartes on pouvait lire des messages, tel : « Nous, femmes et filles du Mali, condamnons fermement l’agression perpétrée contre notre pays par l’Algérie ». Le tout sous les mélodies galvanisatrices de l’‘’Ensemble Instrumental national’’. C’était en présence de la maire de l’Arrondissement 3, Mme Djiré Mariam Diallo et la Cheffe de Cabinet du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Théra Aoua Keïta.

L’occasion a été opportune pour les femmes du Mali d’émettre une déclaration officielle faisant part de sa condamnation de l’acte posé par les forces de défense algériennes. La lecture de cette déclaration fut faite en français par Mme Doumbia Mama Koïté, femme leader et la version Bambara assurée par l’ancienne ministre Mme Maïga Sina Demba. Dans laquelle elles et celles de l’AES se disent éprouvées par la perte de nos concitoyennes et concitoyens civils comme militaires et continuent très fortement de croire à la paix. « Qui veut la paix, prépare la guerre » déclarent-elles.

Elles ont exprimé leur fierté face à la bravoure, la détermination et les lourds sacrifices des FAMa dans la conduite de ses missions régaliennes de défense pour le Mali. Avant de condamner avec énergie la destruction du drone de l’Armée malienne en mission sur le territoire national par l’Algérie. « Bien que durement éprouvées par la perte de nos époux, pères, fils, filles, frères, depuis plus d’une décennie, nous continuons d’inscrire nos actions et aspirations dans la quête de la paix interne et la pacification des relations entre le Mali et tous ses voisins en particulier, l’Algérie, liées que nous sommes par l’histoire, la géographie, la culture et la religion, nous sommes condamnés à vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel » ont déclaré les amazones du Mali avant de dénoncer toute complicité qui alimente et entretienne le terrorisme au Mali.

A la suite des remerciements de la Cheffe de Cabinet du MPFEF, Mme Théra Aoua Keïta pour cette grande mobilisation pour la cause Mali, la déclaration lui a été remise par les femmes du Mali pour les plus Hautes Autorités.

Mariam Sissoko

