Diagnostic des conditions de fonctionnement des services techniques : La performance de la CMSS révélée lors de la réunion des cadres du ministère de la Santé et du Développement Social.

En vue de s’enquérir de leurs conditions de travail, Le ministre de la Santé et du Développement, Colonel Assa Badiallo TOURE a présidé le samedi 14 octobre 2023, une séance de travail avec les responsables des services techniques déconcentrés de la santé et de la protection sociale de la région de Ségou.

A tour de rôle, les directeurs régionaux ont exposés leurs ententes, les insuffisances et les acquis de leurs services respectifs. Le problème de main d’œuvre qualifiée, le manque d’équipements logistiques, des difficultés liées à la tenue de la comptabilité, à l’approvisionnement en électricité et à la conservation des archives ont été entre autres évoqués.

Pour le directeur régional de la CMSS, Idrissa Dougoumalé CISSE, la Caisse Malienne de Sécurité Sociale n’a pas de problèmes particuliers : Les pensions sont payées régulièrement et les feuilles de soin liquidés à temps. Cette performance a été saluée et encouragée par une ovation de la salle. Un honneur qui est à l’actif du Directeur Général, Ichaka KONE.

Après avoir remercié les Chefs de services de leur accueil, Mme le ministre a invité les uns et les autres à plus d’engagement professionnel se traduisant par le travail en équipe, la coopération et la concertation permanente avec les autres pour atteindre les objectifs. Elle a souligné la nécessité de prendre le temps de se soucier des plus vulnérables. « Aimons-nous les uns des autres et aidons- nous mutuellement pour faire de la solidarité une réalité car, c’est main dans la main que nous pouvons y arriver » a- t- elle conclut.

Auparavant, une visite de ses services a été effectuée par la délégation conduite par Mme le ministre. Il s’agit de la CMSS, l’INPS, la CANAM, la direction régionale de la santé, la direction régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire, l’hôpital régional Nianakoro Fomba, le CSREF, à l’infirmerie de la garnison et au CSREF de Markala. Partout, le ministre s’est félicité de leur disponibilité et les encourager à aller de l’avant.

La boucle a été bouclée avec la visite chez les notabilités et les personnes âgées qui ont apprécié à juste prix, le respect de nos valeurs ancestrales.

Fatoumata Mah Thiam KONE, CCOM- RP/CMSS : envoyée spéciale à Ségou.

