Dr. Diakité Aïssata Kassa Traore : Retour à la société civile

Dr. Aïssata Kassa Traoré vient d’être nommée présidente du conseil d’administration de l’Association de soutien au développement des activités de population (Asdap). L’Asdap est une organisation malienne non gouvernementale avec au moins 28 ans d’expérience dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction, dans la prévention et la prise en charge du VIH/Sida, la nutrition et la sécurité alimentaire, du Wash et de la promotion et protection des droits des filles et des femmes.

Dr. Aïssata Kassa Traoré est plus connue sous le nom d’Assa Prado, du nom du projet “Programme adolescent” qu’elle a géré. La dame à la peau d’ébène, elle a été ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille durant deux ans sous le président IBK.

Médecin engagée et passionnée pour la cause des femmes surtout celles en situation de vulnérabilité, elle passera près de deux décennies au service des femmes de Koutiala. A l’obtention de son bac, Aïcha s’envolera en 1988 pour Moscou (ex-URSS) où, elle y restera près d’une dizaine d’années pour ensuite sortir avec un doctorat en médecine de l’Université “Patrice Lumumba”.

Parlant couramment le français, le russe, l’anglais, le bambara et le peulh, Dr. Diakité Aïssata Kassa Traoré a été coordinatrice de plusieurs projets à Koutiala entre 1999-2013 entre autres le Projet programme des adolescents (Prado) de l’ONG Asdap, le Projet genre et développement de l’ambassade des USA à Koutiala, le projet l’Unicef basé sur la communication pour le développement sur la santé de la reproduction, et les quatre gestes qui sauvent : le lavage des mains au savon, dormir sous moustiquaire, nutrition des enfants, l’entretien de la mère, du Projet nutrition Wash “Damu ni Wassa” sur la nutrition, l’assainissement, les bonnes pratiques d’hygiène dans les 41 aires de santé du District sanitaire de Koutiala.

Après son passage au département de la Promotion de la Femme, de l’enfant et de la Famille, Dr. Diakité continue de travailler au service des femmes du Mali et plus que jamais à Asdap.

Camara FMK

Correspondance particulière

