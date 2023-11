Economie sociale et solidaire : Ouverture du 1er Forum national de sensibilisation des Élus

La cérémonie d’ouverture du 1er Forum national de sensibilisation des élus du Mali sur l’économie sociale et solidaire a eu lieu, ce mardi 28 novembre, à la Maison des Aînés de Bamako. Un évènement organisé par le Centre National d’Appui à la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire (CNAPESS).

Près de 100 participants prennent part au forum sur l’Economie sociale et solidaire (ESS). Ils sont venus des collectivités locales à l’intérieur du pays ; des services techniques de l’Etat ; et des représentations des partenaires techniques et financiers. « Le forum vise à favoriser la prise en compte de l’ESS dans les documents de planification des collectivités territoriales en particulier », a indiqué Kassoum Diabaté, Directeur général du CNAPESS. Le directeur s’est réjoui de l’organisation du forum de deux jours tout en espérant que cela soit le point de départ de la reconnaissance de l’ESS comme facteur majeur de développement du Mali.

L’ESS est un modèle économique qui lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et le chômage, tout en promouvant l’égalité des sexes, l’inclusion des personnes vivant avec un handicap et la protection de l’environnement. « Le gouvernement du Mali a reconnu l’importance de l’ESS et a pris des mesures de promotion à travers l’approbation de la Politique Nationale de Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire », a informé le Conseiller Technique Adama Diamouténé, qui a présidé la cérémonie d’ouverture du forum au nom du ministre de la Santé.

Aux dires du Conseiller technique, le forum offre l’opportunité d’échanger des idées, d’apprendre les uns des autres et de formuler des recommandations concrètes pour intégrer l’Économie sociale et solidaire les documents de planification des collectivités territoriales. « Nous devons travailler ensemble pour faire de l’ESS un moteur de développement socio-économique de notre pays », a expliqué le conseiller technique avant de lancer les travaux.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

