Avec l’apparition du nouveau croissant de lune, nous rendons grâce à la Lumière Divine pour tous les bienfaits dans notre vie. En ce moment de fêtes de fin de Ramadan, nous avons une pensée particulière et chaleureuse pour celles et ceux qui vivent des moments d’épreuve et aussi ceux qui veillent sur nous afin que nous puissions vivre cette période dans la tranquillité.

Ce mois sacré a été une période de jeûne, de réflexion, de renouveau spirituel, mais aussi et surtout de recentrage de l’esprit sur la foi et de redirection du cœur vers la charité. Cette pieuse journée nous donne encore l’occasion de promouvoir le message de fraternité et de solidarité et de prier pour ceux qui nous ont quittés. Alors que l’Eid-al-Fitr marque la fin du mois sacré du Ramadan, il célèbre également les valeurs communes qui nous unissent dans notre humanité et renforce nos croyances fondamentales et les obligations que les croyants de toutes les confessions ont les uns envers les autres.

Cependant, ces derniers temps, notre pays et le monde ont enduré des défis et une violence insensée qui nous ont brisé le cœur et mis à rude épreuve nos âmes. En effet, cette année, l’Eid aura lieu en pleine guerre civile au Soudan et juste après que le conflit entre Israël et le Hamas ait franchi le sombre cap d’une durée de plusieurs mois faisant des centaines de milliers de morts et de déplacés, la destruction des infrastructures et de service, ainsi que la dégradation de l’environnement. La guerre en Ukraine continue d’affecter fortement la vie des milliers de personnes des deux côtés.

Notre humanité commune nous oblige à nous souvenir des horreurs, de la douleur et la perte subie par le peuple rwandais il y a trente ans de cela aujourd’hui. Face à la haine, ce sont nos valeurs et notre force qui nous rassemblent pour être solidaires et nous protéger les uns les autres, rendant ainsi nos nations plus fortes et plus sûres. Nos prières accompagnent les centaines de vies innocentes perdues au cours de ces derniers temps et pendant le mois sacré du Ramadan.

L’Eid est en effet la période de l’année où nous devons apprendre de nos erreurs et apporter les correctifs qui s’imposent, et surtout pardonner aux autres. Qu’Allah nous accorde sagesse et bonté ! Que ce jour béni approfondisse les liens d’unité et d’harmonie dans nos communautés et qu’il renforce l’esprit de paix et de bonheur dans nos nations. Que cette journée apporte de nouveaux espoirs et de nouvelles opportunités dans notre pays. Puissions-nous tous les accueillir avec un esprit ouvert et de nouvelles pensées.

Alors que nous célébrons l’Eid-al-Fitr avec une joie divine dans notre cœur, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, nos vœux les plus chaleureux. Que le reste de cette gracieuse semaine soit riche en amour et sagesse, et fertile en bienfaits et bénédictions du Très-Haut pour tous ; et que les bénédictions que nous avons reçues pendant ce Ramadan nous accompagnent dans l’année à venir.

Eid Mubarak!

Cheick Boucadry Traore

Commentaires via Facebook :