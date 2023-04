Élections au Mali : Modele-Mali fait son rapport

Malgré le report sine die du referendum constitutionnel prévu le mois passé et sans aucune autre date fixée jusqu’à présent, la Mission d’observation des élections au Mali (Modele-Mali), persiste à faire des recommandations pour la tenue des élections au Mali. Les membres responsables de la Mission, étaient face à la presse le 11 avril passé pour leur premier rapport préélectoral.

Dr. Ibrahima Sangho, président de Modele-Mali et de l’Observatoire électoral, Tidiani Togola de la Fondation Tuwindi, Abdoulaye Guindo de Doniblog, Mamadou Lassine Diarra du Consortium-ELE et plusieurs autres responsables des organisations membres de la Mission (Modele-Mali) étaient face à la presse mardi dernier pour la présentation du rapport du mois de mars sur l’évolution du processus électoral au Mali.

Trois axes principaux ont orienté le premier rapport de la Modele-Mali. Il s’agit, selon le document présenté, de la mise en place des coordinations régionales, communales et de cercles, de l’Autorité indépendante de la gestion des élections (AIGE), la mise à jour des données biométriques et la vulgarisation du projet de Constitution. Selon Dr. Sangho, les trois axes ont tous connu des avancées, mais aussi des failles majeures qu’il faut coûte que coûte pallier.

En ce qui concerne la mise en place des démembrements de l’Aige, Modele-Mali estime qu’une lenteur domine ce processus dans l’ensemble des localités observées. Cela est dû très souvent, pour les responsables de Modele-Mali, à des désaccords entre l’administration, les partis politiques et la société civile sur les modalités de désignation des membres.

Par contre, la Mission rapporte que le projet de Constitution a bénéficié de large soutien mais aussi des rejets. L’Adéma, pour Modele, a clairement soutenu alors que le Cadre d’échange, le M5-RFP Mali Kura et l’Appel du 20 février ont dit non.

En vue de respecter le délai de fin de la Transition et aboutir à des élections libres, transparentes et équitables, Modele a recommandé aux autorités de renforcer la sécurisation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire. Aussi, d’améliorer le processus de mise en jour des données pour la carte nationale d’identité biométrique.

D’abord en multipliant les équipes d’enrôlement et de validation et de les renforcer par des équipes mobiles. Sur cette même lancée, Modele a souhaité que les dispositifs d’enrôlement et de mise à jour soient pérennisés.

Plus loin à l’endroit de l’Aige, Modele a formulé des recommandations telles que la publication d’un calendrier électoral réaliste et un chronogramme détaillé, l’accélération du processus d’installation et d’opérationnalisation des démembrements de l’Aige dans les régions, cercles, communes et ambassades.

Elle a demandé à l’Aige de superviser tout le processus d’élaboration de la carte biométrique et aussi de mettre en place le processus d’accréditation des observateurs des élections au Mali. Pour ce rapport des activités comprises entre le 1er et le 31 mars, Modele a déployé 75 observateurs, selon Dr. Ibrahima Sangho.

Koureichy Cissé

