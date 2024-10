Entrepreneuriat jeune : la première cohorte du programme orange Corners Mali dévoilée

Après plusieurs mois de coaching sous la houlette de Donilab, le nombre de lauréats de la première cohorte du programme Orange Corners Mali ont été dévoilés. Six projets initiés par des jeunes entrepreneurs ont été retenus dans le lot des 21 projets en compétitions.

Entièrement financée par l’Agence Néerlandaise pour les Entreprises, le programme Orange Corners au Mali est mis en œuvre par l’ONG Donilab qui sert de cadre pour la formation des jeunes entrepreneurs désirant créer leur propre entreprise. Sur les 21 projets présentés lors de cette première cohorte du programme Orange Corners, ce sont les projets dénommés ‘’ Cajoucy, Univers être en Bio, Bekts, Agri Bio, Keïta business et ferme moderne agro-pastorale’’ qui ont été retenus. Ce choix a été fait par un jury qui a accordé trois minutes à chaque candidat de présenter son projet.

Avant de procéder au choix des meilleurs projets, le coordinateur de Donilab, Tidiane Ball, a indiqué que les jeunes porteurs de projets innovants issus des régions de Sikasso, Ségou et du district de Bamako ont été accompagnés pour surmonter les nombreux défis auxquels le ^pays est confronté présentement. Grâce à l’implication de Donilab, dit-il, les jeunes talents porteurs de projets ont bénéficié d’un accompagnement et d’un coaching personnalisés, réalisés par des formations adaptées aux besoins des lauréats. « Ils ont acquis des solides compétences en gestion d’entreprises, en finance et en marketing, Ils ont également développé un réseau professionnel solide qui permettra de poursuivre la croissance de leur entreprise », a déclaré Tidiane Ball. Dans le même registre, il a rappelé qu’une mission de supervision réalisée en fin septembre 2024 a permis d’observer l’évolution de chaque entrepreneur, de constater les difficultés, d’évaluer les besoins et de formuler des recommandations qui, selon lui, permettront d’améliorer et de construire un écosystème entrepreneurial plus dynamique et compétitif.

Le coordinateur du programme Orange Corners pour le Mali au sein de l’Agence Néerlandaise pour les Entreprises, Ward Karssemeijer, estime que les 21 entrepreneurs ont surmonté des défis non seulement inhérents à la création d’entreprise, mais aussi ceux liés aux réalités économiques et sécuritaires du Mali. La partie Néerlandaise a réitéré son engagement à continuer à soutenir ces entrepreneurs.

C’est pourquoi, lors de la sélection des lauréats de la première cohorte du programme orange Corners, Ward Karssemeijer a annoncé le lancement prochain de Orange Corners Innovation Fund (OCIF). Ce nouveau programme, a-t-il expliqué, offrira aux entrepreneurs un soutien financier sous forme de prêts et de subventions, pour leur permettre de franchir la prochaine étape cruciale de leur développement.

Ce faisant, il a appelé les acteurs du secteur privé à prendre part à cette aventure. Pour rappel, le programme Orange Corners repose sur un modèle de partenariat public-privé, Pour ce que ce programme financé par l’Agence Néerlandaise pour les Entreprises atteigne tout son potentiel, son coordinateur malien estime qu’il est indispensable que le secteur privé malien et international s’engage davantage. En cause, 25 % du financement du programme provient du secteur privé.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

