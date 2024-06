Le Comité National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la Vie( CNESS) du Mali en partenariat avec le Projet de Renforcement des comités nationaux d’éthique en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre (SNECFA), a organisé du 28 au 29 mai 2024 à Bamako, un atelier de dissémination du supplément national TRREE et des Procédures Opérationnelles Standard pour l’examen des protocoles de recherche en santé.

Animé par le Président du Comite National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la Vie (CNESS) du Mali, le Dr Sambou Soumaré, l’atelier a regroupé les membres dudit comité, des chercheurs maliens et ceux venus du Cameroun. Son objectif était de faire connaître aux acteurs nationaux et internationaux les procédures opérationnelles standards (SOP) et le supplément national TRREE du Mali.

Créé auprès du Ministère de la Santé par Décret N°02_200/P_RM du 22 avril 2002, le Comite National d’Ethique pour la Santé et les Sciences de la Vie, veille sur l’éthique en matière de recherche dans le domaine de la santé et autres sciences de la vie. Quant au Projet SNECFA piloté par l’Initiative camerounaise de bioéthique (CAMBIN) , il renforce les capacités des comités d’éthiques pour la santé notamment ceux de quatre pays à savoir le Mali , le Niger, le Cameroun et le Tchad. A cet effet, le SNECFA accompagne les comités de ces pays pour une meilleure rédaction de leur SOP pour l’examen des protocoles de recherche lors des situations de routine et d’urgence.

Le Dr Mbih Jérôme Tosam, Coordinateur du projet SNECFA, explique que l’atelier en plus de renforcer les capacités des acteurs, va également permettre au CNESS de rendre public son travail.

Au terme de l’atelier, le président du CNESS déclare : « Il a été conclu que nos procédures standards d’opération sont de bonnes procédures, et elles peuvent servir de guide à quiconque tient à les lire et connaître » . Autres recommandations faites lors de cette rencontre sont les suivantes: la formation continue des membres du comité ; donner la possibilité aux membres d’être porteurs de projets, doter le comité d’un site et mettre en ligne ses procédures sur des sites internationaux. A cet effet, un site en Suisse et en Sud-Afrique ont été retenus.

Fadama Kéïta membre du CNESS à l’image d’autres participants, estime que l’atelier s’est bien déroulé, avec un grand renforcement de leurs capacités en terme de formation en ligne grâce à la dissémination du supplément national TRREE. Selon lui, cet atelier va sans nul doute améliorer le travail des chercheurs et celui du comité.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

