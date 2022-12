L’Unesco en partenariat avec la DNBD, a organisé les 19 et 20 décembre derniers, un atelier de restitution et de validation de l’étude diagnostique des filières de formation dans le domaine des manuscrits anciens et la conception des maquettes de formation pour l’employabilité des jeunes. La rencontre a eu lieu dans un hôtel de la place sous la présidence du représentant du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière, et du Tourisme, Mamadou Cissé, avec à ses côtes, Bazoumana Traoré, représentant de l’Unesco et en présence de plusieurs experts dans le domaine.

Cet atelier de deux jours visait à créer un cadre d’échanges autour des résultats de l’étude diagnostique des offres de formation existantes ou à créer dans le domaine des manuscrits anciens et des propositions de maquettes conçues ou améliorées prenant en compte l’Intelligence Artificielle (IA) appliquée aux manuscrits anciens.

Il s’agissait pour les participants de présenter les résultats de l’étude diagnostique des filières de formation existantes ou à créer dans le domaine des manuscrits anciens, présenter les propositions de maquettes conçues et/ou améliorées qui combinent l’intelligence artificielle et d’autres aspects des TIC et qui contribuent à l’exploitation, la valorisation et la diffusion des contenus des manuscrits anciens, recueillir et prendre en compte dans le rapport final et les maquettes définitives les avis et les suggestions des acteurs concernés par les filières de formation sur les manuscrits au niveau de l’enseignement supérieur et des acteurs de sauvegarde et de gestion des manuscrits anciens.

Cependant, il faut rappeler que les manuscrits anciens du Sahel, en général, et du Mali en particulier, constituent une source importante de savoirs et une documentation unique sur l’histoire écrite de l’Afrique. Depuis des années, et particulièrement après la crise sécuritaire de 2012, l’Unesco appuie le gouvernement du Mali pour la protection, la sauvegarde et la valorisation des manuscrits anciens.

Le bureau de l’Unesco à Bamako, en collaboration avec le gouvernement du Mali et avec l’appui des partenaires techniques et financiers, poursuit ses actions en faveur des manuscrits anciens à travers 4 programmes/projets. Il s’agit du : programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali, phases I et II, projet « Valorisation et promotion des manuscrits anciens au Mali » ; – programme Mémoire du Monde de l’Unesco, projet « Création d’une filière de formation de niveau Diplôme universitaire de Technologie (DUT) en métiers du livre autour des manuscrits anciens » à l’IHERI-ABT. Malgré l’appui multiforme des différents partenaires dont les résultats sont visibles, les acteurs estiment que plusieurs défis restent encore à relever aussi bien du côté de l’éducation/formation dans le domaine des manuscrits anciens (filières existantes et filières à créer) que dans le domaine de la sensibilisation pour permettre à tous les Maliens de se sentir protecteurs des manuscrits anciens.

Du côté de l’éducation/formation, plusieurs filières d’enseignement supérieur ont axé leurs programmes de formation sur les métiers du livre. Les initiateurs pensent qu’aujourd’hui, les offres de formation et les débouchés post-formation dans ces instituts et universités doivent être évaluées pour identifier les perspectives permettant, non seulement, de former plus de jeunes (notamment des jeunes femmes) dans le domaine des manuscrits anciens, mais aussi, de leur offrir des possibilités d’accéder à des emplois décents dans ce domaine, et cela à travers une étude diagnostique sur les offres de formation existantes ou à créer.

Pour ce faire, l’Unesco, à travers son projet « préservation et accessibilité des manuscrits anciens », financé par le fonds en dépôt du Japon, accompagne le gouvernement du Mali par la mise à disposition d’un expert/consultant pour conduire une étude diagnostique des filières de formation dans le domaine des manuscrits anciens et pour concevoir des maquettes de formation de niveau d’enseignement supérieur répondant au besoin du marché d’emploi. C’est dans ce contexte que l’Unesco en partenariat avec la DNBD a organisé le présent atelier de restitution et de validation de ladite étude.

Ibrahima Ndiaye

