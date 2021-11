Exclusif : Sophie Petronin se sent mieux au Mali qu’en Europe

Maliweb.net a pu joindre l’ex- Otage française Sophie Petronin qui réside dans un quartier de la périphérie de Bamako. Elle affirme : « Je me porte bien et je me sens mieux au Mali qu’en Europe . Mon séjour me fait du bien. De retrouver ma fille, mes proches. Mon geste n’est pas irréfléchi, il est humain. Je veux remercier les autorités maliennes qui malgré doivent comprendre ma situation. Le Mali est mon second pays”

Signalons que la gendarmerie nationale avait lancé un avis de recherche contre elle.

On sait désormais avec certitude qu’elle réside non loin de Bamako. Le bref entretien de Maliweb.net est un véritable scoop surtout qu’il lui a été formellement interdit de parler à la presse, un de ses proches voulant gérer exclusivement sa communication d’Europe.

Maliweb.net

