La Fédération Ançardine internationale (Fadi) organisera deux grandes activités en ce mois de mai 2022. Il s’agit de la tenue du Ziyara 2022 le jeudi 5 mai 2022 à Tamani et de la célébration du 67e anniversaire de son guide spirituel As Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara le 12 mai 2022 à Bamako. Cette annonce a été faite le vendredi 29 avril 2022 par Adama Sanogo, président international de la Fadi, et Pr. Yoro Diarra, président de la commission d’organisation des deux événements. Ils avaient à leurs côtés Ibrahim Haïdara.

e conférencier Pr. Yoro Diarra, président de la commission d’organisation des deux événements, a fait savoir que la Fédération Ançardine internationale (Fadi) organise chaque année les deux grandes cérémonies ; à savoir : le pèlerinage à Tamani dans le cadre de la grande Ziyara et la célébration de l’anniversaire de son guide As Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara afin de rendre grâce à Allah pour avoir offert à l’humanité cette immense personnalité. “A cet effet, des millions de militants et sympathisants à travers 38 pays couverts par la Fadi, célèbrent avec éclat ces deux événements majeurs. A cette occasion, d’importantes aides sociales sont mobilisées pour les personnes démunies et des structures de santé. Des actions citoyennes de grande portée sont réalisées. Des activités de divertissement sont menées ainsi que des sessions de prêche, de lecture du Coran et de bénédictions sont organisées”, a-t-il indiqué.

Evoquant le Ziyara 2022, il a fait savoir que son programme comprend, entre autres, des jeux concours (cunkan), un match de foot au nom d’Ali Badra Haïdara, la lecture djaouchane (douaou), la lecture du Coran et le Ziyara proprement dit au cimetière de Tamani puis une conférence de presse de clôture.

Le programme du 67e anniversaire du guide des Ançardine, As Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara le jeudi 12 mai 2022, est également très alléchant. Il sera émaillé par des jeux concours (cunkan), l’organisation d’un bras de fer, une émission spéciale sur TV Chérifla, une journée d’assainissement, l’organisation d’une lutte traditionnelle, des arts martiaux, l’organisation d’une journée de coiffure, l’organisation du prêche d’anniversaire du guide, un don de sang, une cérémonie d’anniversaire le jeudi 12 mai 2022 au Palais des sports à l’ACI 2000, un concours de lecture de Coran, l’organisation d’un match de foot (finale) jeunesse Ançar, une soirée culturelle “Top Zikr”, l’organisation d’une émission spéciale sur la vie du guide As Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara et une conférence de presse animée par Zoumana Kané Bassilla et Hamala Sidibé.

Pour la circonstance, Adama Sanogo, le président international de la Fadi, a fait des bénédictions pour la bonne tenue du Ziyara et les festivités du 67e anniversaire de Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara le jeudi 12 mai 2022 à Bamako. Ibrahim Haïdara (le fils du guide) a remercié le Bon Dieu d’avoir donné longue vie à Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara qui s’est sacrifié pour le développement de l’islam à travers le monde.

Siaka DOUMBIA

