La 8ème édition de Carrefour Tabaski se fera sous forme de festival du 1er au 17 Juillet 2022. L’annonce a été faite par l’équipe de l’Agence de communication événementielle Abê Solution aux médias le lundi 20 juin dernier au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba de Bamako.

«Comment piloter un projet évènementiel?», « Quel est l’impact du digital dans l’industrie de la culture?», «Quel est le rôle du leadership dans l’approche culturelle?» sont les thèmes choisis pour cette édition.

Au menu, des ateliers de formation, des foires d’expositions, services divers, des animations pour enfants, un concert géant avec des artistes Internationaux et locaux, un diner Gala, un after party puis un brunch pour clôturer et plein d’autres choses.

Le festival carrefour tabaski est un événement annuel organisé par la structure Abê Solution. Cet événement a pour but de rassembler tout un chacun à travers plusieurs activités afin de rendre ce moment qu’est la fête de TABASKI agréable mais surtout mémorable.

« Nous nous penchons sur le rehaussement de l’événement, nous projetons sur une nouvelle version plus améliorée dudit évènement. Nous voulons lui donner une nouvelle dynamique en innovant dans son contenu et par ricochet lui insuffler un nouveau concept qui donnera l’opportunité aux participants d’assister et de partager plusieurs activités sortant de l’ordinaire», a souligné Drissa Traoré.

Par ailleurs, les ateliers et formation culturel auront pour but d’aider les jeunes entrepreneurs à développer leurs business modèles et les plans d’action de leurs entreprises, d’avoir une vision assez élargie de leurs avenirs et surtout de l’entreprenariat, les péripéties de cette aventure. «Nous encourageons fortement l’entrepreneuriat à travers des formations, ateliers et master class durant lesquels plusieurs thèmes seront abordés », a-t-il ajouté

«A travers nos précédentes éditions nous avons constaté que pendant la tabaski, il manque cruellement d’activités concernant les enfants. C’est pourquoi, pour cette édition, nous leur consacrerons une panoplie d’activités pour leur épanouissement dans un cadre ludique. En plein air, avec un standing réservé exclusivement aux enfants et familles, nous prévoyons de mettre en avant le confort de ces derniers en mettant et en priorisant des animations telles que plusieurs jeux pour le bonheur des touts petit, maquillage à l’image de leur personnages préférés des dessins animés », a indiqué Mamadou Doumbia. Ceci, pour l’épanouissement des enfants.

Rappelons qu’Abê solution est une agence de communication soucieuse de faire de vos évènements une grande réussite. L’entreprise Abê solution met à disposition des solutions adaptées aux besoins des uns et des autres. En activité depuis 2013, l’agence Abê solution est une société à responsabilité limité (SARL), qui fait une extension de ses talents à travers la communication, l’audiovisuelle et le digital. Elle intervient également dans l’évènementiel (Location : Salle; Chaise table, BâcheEcran LED, Grande Scène, Sonorisation, Lumière) et un service de restauration.

Oumar Sawadogo

