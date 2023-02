Financial Afrik : Cessé Komé parmi les 100 transformateurs de l’Afrique …

Est-il possible de réaliser le rêve américain, c’est-à-dire bâtir sur place une fortune à partir de peu de choses ? Cessé Komé, autodidacte devenu prospère homme d’affaires malien, en est le prototype, un cas d’école à enseigner à la jeunesse entreprenante. Financial Afrik vient en tout cas de magnifier son parcours : en le hissant au rang des 100 personnalités qui transforment positivement l’Afrique. La récompense du mérite.

L’enfant de Koira, Cessé Komé, ne cesse d’engranger succès et lauriers surtout ces derniers mois. Elevé à la dignité de commandeur de l’Ordre national du Mali pour services rendus à la nation, il a reçu sa distinction des mains du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, Grand maître des ordres nationaux, le vendredi 9 décembre 2022, dans la salle des banquets du palais de Koulouba.

En écho à ce choix, le très sérieux Financial Afrik, un magazine de la finance internationale, vient de reconnaître et saluer l’œuvre monumentale de M. Komé. Dans l’édition 2022 des 100 personnalités qui transforment l’Afrique, Cessé Komé se retrouve en bonne place en compagnie de grands habitués du classement annuel comme le Nigérian Aliko Dangote, considéré aujourd’hui comme la plus grande fortune du continent africain.

Ainsi donc, à l’instar du CEO (PDG) Aliko Dangote, le CEO Cessé Komé, 55 ans, est reconnu comme un transformateur du continent africain à travers ses choix judicieux et ses investissements bien à propos dans divers secteurs de l’activité économique au Mali et dans la sous-région ouest-africaine, tout en étant respectueux de l’environnement.

A l’origine jeune cireur de chaussures à Abidjan, puis négociant de textile, notre compatriote est devenu, à force de courage et de persévérance, un promoteur et investisseur qui compte dans le gotha des hommes d’affaires africains. Il a à son actif le Radisson Blu et Radisson Collections (ex-Sheraton), le Radisson Blu d’Abidjan.

Le cas de Radisson Blu (un établissement de 50 chambres au départ et qui en compte présentement 190) est la preuve de la volonté de l’homme de s’améliorer au fil du temps. Grâce au choix de l’hôtellerie de grand luxe, il s’est hissé au firmament des hommes d’affaires ouest-africains.

Mais l’homme n’est pas tourné que vers le profit. Il fait chaque fois que de besoin des dons au profit des institutions, des associations caritatives des plus démunis, ce qui pourrait s’assimiler à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), une notion à la vogue pour inviter les entreprises au partage et à la solidarité avec les communautés. Ainsi, en novembre dernier, il a fait don de 100 millions de F CFA en faveur du Service social des Armées au profit des veuves et orphelins des militaires tombés au champ d’honneur ; la réédition d’un geste accompli en 2012 au profit des Forces armées maliennes (FAMa) confrontées à l’hydre terroriste.

Un label

Depuis maintenant huit ans, indiquent les organisateurs, Financial Afrik présente chaque année son classement de ceux qui transforment l’Afrique. Jusqu’en 2017, cette liste était élaborée par la rédaction et ses chroniqueurs externes. Le 11 décembre 2018, elle désignait pour la première fois le “ministre de l’Economie et des Finances de l’année” et “le financier de l’année” au terme d’une cérémonie et d’une conférence débat consacrée à la communication financière. Depuis, l’exercice s’est étoffé d’année en année et de pays en pays avec un premier travail de cooptation réalisé par le comité de sélection sur la base, non pas du chiffre d’affaires ou de la richesse, non pas du parcours académique ou des diplômes, mais des réalisations sur les 12 derniers mois, de l’impact social et environnemental et, pour de nombreux self made men, qui signent le réveil du continent, de la prise de risque en Afrique.

Comme tout choix portant sur des profils appartenant à des secteurs différents, sur des hommes d’affaires de tailles différentes, ce classement comporte certainement une part de subjectivité mais parfaitement assumée par la technicité de la sélection et atténuée par l’indépendance du jury, annonce Financial Afrik. “Le thème de cette année, «L’Afrique dans la finance verte», sujet central de la conférence de Lomé, tenue le 8 décembre 2022, fait échos, quelques semaines après la clôture de la Cop-27, à la grande bascule de l’économie mondiale. Jusque-là basée sur l’énergie fossile, l’économie cherche les meilleures voies possibles pour une transition lui permettant de garder l’élévation de la température en dessous des 2 degrés en 2100″, rappelle le magazine.

Dans cette optique, souligne-t-il, il y a des combats de principe et des batailles stratégiques à gagner. Il s’agit d’institutionnaliser au niveau international le mécanisme des pertes-dommages permettant aux pays riches de transférer une contribution financière nécessaire à la transition énergétique dans les pays du Sud.

“L’Afrique, qui ne représente que 3 % des pollutions dans le monde doit tout faire pour valoriser son potentiel solaire, éolien et hydrique tout en veillant à ce que ses réserves de gaz servent au bien commun de l’humanité. Les 100 personnalités ici présentées, dont Cessé Komé, y contribuent, directement et indirectement”, tranche Financial Afrik.

El hadj A. B. HAIDARA

