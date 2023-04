Forum économique de Ségou : Pour une solution à la cherté des denrées alimentaires

La Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM) a organisé du 30 au 31 mars 2023 le Forum économique de Ségou sous le haut parrainage du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie d’ouverture dudit Forum était présidée par le Premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga avec à ses côtés le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, le gouverneur de Ségou, et Mandiou Simpara, président par intérim de la CCIM. Le Forum économique de Ségou a été un cadre d’échanges entre les opérateurs économique du Mali afin de trouver une solution durable à la cherté de la vie, notamment celui des denrées de première nécessité.

Tenu au siège de la Délégation régionale de la CCIM de Ségou, le Forum économique de Ségou a pour objectif général l’identification et l’opérationnalisation des potentialités de chaque région en s’adossant sur les filières porteuses et les pôles de développement économique. Le Forum vise, entre autres, à proposer des stratégies sur la problématique du développement local et régional ; présenter aux partenaires techniques et financiers, aux investisseurs nationaux et étrangers, les opportunités d’investissement dans chaque région ; promouvoir l’investissement privé dans le cadre de la mise en œuvre des chaînes de valeur ; proposer des solutions pour la création des pôles de développement économique ; identifier les actions prioritaires en vue de garantir la souveraineté alimentaire ; mettre en place un dispositif de suivi des recommandations issues du Forum.

Le Forum a été présenté sous forme de cadre d’échange entre l’Etat, les collectivités et les investisseurs. Chaque région a présenté ses potentialités, opportunités d’investissement et portefeuilles de projets. Des espaces ont été consacrés aux unités industrielles et aux projets de développement local.

La première journée a été réservée aux panels sur des thématiques relatives aux problématiques identifiées comme “la présentation des potentialités et atouts des régions et leur niveau d’opérationnalité”, “les stratégies d’opérationnalisation des filières porteuses”, “les conditions d’exploitation des filières porteuses par les PME : quelles infrastructures d’appui et quels modes de financement ?” Au total 150 participants venus d’horizon divers prennent part au Forum.

A l’ouverture, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, après avoir salué la mémoire des victimes tombées pour la cause du Mali depuis 2012, a félicité le président par intérim de la CCIM et la Délégation régionale de Ségou pour la tenue du Forum, essentiel pour la relance de l’économie malienne. Il a invité les opérateurs économiques à faciliter aux populations l’accès aux denrées alimentaires de première nécessité.

Pour le chef du gouvernement, le Forum est une opportunité pour les opérateurs économiques pour impulser le développement économique à travers la promotion du commerce et de l’industrie. A ses dires, il cadre parfaitement avec les missions de la CCIM. Il a salué et félicité les opérateurs économiques avant de promettre l’accompagnement du gouvernement qui réservera une attention particulière aux recommandations du Forum.

Il a profité de la tribune pour encourager les opérateurs économiques à transformer les exonérations accordées par l’Etat pour créer des emplois et des richesses afin de pouvoir les redistribuer. “Mon soutien aux opérateurs économiques n’est qu’un droit pour eux. Car, sous l’embargo, ils ont fait preuve de résilience. Grâce aux opérateurs économiques, les Maliens ont pu supporter l’embargo. L’Armée est à féliciter. Car elle continue à engranger des victoires sur les terroristes et les ennemis du pays. C’est grâce à ses victoires que le peuple malien (surtout les opérateurs) est mis en confiance”, a-t-il dit.

Le Premier ministre a révélé que sous l’embargo, le Mali et la Côte d’Ivoire ont continué à faire des affaires. Le commerce entre les deux pays a augmenté de 45 %. Car le Mali est le 1er client et le 2e partenaire commercial de la Côte d’Ivoire. “Au moment où les politiques des deux pays se chamaillaient, leurs opérateurs économiques continuaient à faire des affaires”. Il a confirmé aux opérateurs économiques que désormais l’or du Mali brillera pour les Maliens. Car, un audit se fera sur le secteur minier. Et le code minier sera revu et modifié afin d’arrêter les gabegies. Il a assuré et appelé les opérateurs économiques à s’assumer et à jouer leur partition. Le Premier ministre a confié que l’avenir du Mali se trouve au nord. A ce titre, aucun centimètre du territoire ne sera pas cédé aux ennemis du Mali.

Auparavant, le maire de Ségou, Nouhoun Diarra avait salué la délégation du Premier ministre avant de remercier les autorités de la Transition pour avoir ressuscité la Comatex-SA qui va créer des emplois et relancer l’économie du Mali. Le président de la Délégation régionale de la CCIM de Ségou, Ibrahim Doucouré, le président par intérim de la CCIM, Mandjou Simpara, ont remercié les autorités de la Transition qui ont le souci du développement de l’économie du Mali. Après le cérémonial, le Premier ministre a visité les stands.

Zoom sur la CCIM

Créée en 1906 au Soudan français (actuel Mali), la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM) est une institution consulaire qui a connu plusieurs changements par rapport à ses missions. La CCIM est un établissement public à caractère professionnel. Dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la CCIM a pour mission, l’organisation et la représentation professionnelle des personnes physiques et morales exerçant dans les différentes branches d’activités commerciales, industrielles et les services. La CCIM suit l’encadrement, la formation et l’information des acteurs du secteur privé. Elle accompagne les politiques économiques du Mali.

Siaka Doumbia

Commentaires via Facebook :