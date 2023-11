Groupes scolaires de Quartier-Mali et de Badalabougou : Deux forages et châteaux d’eau sont offerts par l’ONG EMPOWER !

Le lundi 06 novembre 2023, le Président de l’ONG EMPOWER, Yeah Samaké et le Maire de la Commune cinq (CV) du District, Amadou Ouattara, ont inauguré deux forages et deux châteaux d’eau dans les groupes scolaires du Quartier-Mali et de Badalabougou. Ce sont des dons de l’ONG EMPOWER. Outre des Conseil municipaux et employés de la Mairie de la CV, des légitimités traditionnelles et religieuses, des Représentants des Services techniques et des Organisations de la Société civile, étaient présents à la cérémonie.

Au nom du Conseil Communal et de toute la population de la Commune V du District de Bamako, le Maire Amadou Ouattara a vivement remercié l’ONG EMPOWER, pour avoir fait dons de deux forages et châteaux d’eau aux groupes scolaires de Quartier-Mali et de Badalabougou. « N’a- t- on pas l’habitude d’affirmer que l’eau est source de vie. Ainsi, celui qui aura offert de l’eau potable à ses frères et sœurs leur aura donné un espoir de vivre. La réalisation de ces points deux d’eau potable par l’ONG EMPOWER, en est une parfaite illustration », s’est-il réjoui.

Ces points d’eau, à en croire le Maire Ouattara, viennent à point nommé, car ils permettront, sans nul doute, la satisfaction des besoins en eau des élèves et du personnel enseignant des écoles bénéficiaires. Aussi le Maire a rappelé que ces deux châteaux d’eau viennent s’ajouter à la longue liste des œuvres caritatives de l’ONG EMPOWER à travers le Mali et particulièrement dans sa Commune, dont la dernière fut la construction de trois salles de classe au jardin d’enfants Djigiya de Badalabougou. Il en a donc exprimé toute sa gratitude au donateur. Dont il a tenu de lui rassurer que l’utilisation et l’entretien de ces points d’eau feront l’objet d’une attention particulière par les autorités communales et les usagers.

Actualité oblige, le Maire Amadou Ouattara a terminé son intervention, en invitant l’ensemble des maliens à prier pour le retour d’une paix durable dans leur chère patrie.

Gaoussou Madani Traoré

