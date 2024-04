Hommage à feu Adam Thiam : Le magazine à la découverte des Leaders dédie un trophée à l’illustre disparu

Le Mali pleure la perte d’un de ses journalistes éditorialistes et chroniqueurs les plus éminents, feu Adam Thiam du quotidien «Le Républicain » du Mali, décédé le 18 mars 2021. Sa disparition a déclenché une vague d’émotions profondes au sein de sa rédaction et de la communauté de la presse malienne. Le samedi 27 avril 2024, le magazine à la découverte des leaders ‘’ MADLEAD’’ a dédié un trophée à l’illustre disparu. Le trophée a été reçu par Madame Thiam qui était accompagnée par les enfants.

Adam Thiam était reconnu pour sa plume acérée, ses éditoriaux incisifs et son engagement inébranlable en faveur de la démocratie et de la liberté d’expression. Son travail a eu un impact significatif sur la société congolaise et a contribué à renforcer le rôle des médias comme quatrième pouvoir au Mali. De nombreux hommages émanant de personnalités éminentes qui étaient présentes à l’hôtel international olympe ont été fait à l’endroit de à Adam Thiam.

Le représentant de l’ancien président de la République le professeur Dioncounda Traoré, a exprimé sa tristesse en déclarant : « Une plume s’en est allée, laissant sur cette terre l’encre de ses pensées profondes. Nous ne nous laisserons pas de nous en abreuver. Sincères condoléances à lui. » Il a également témoigné son respect en disant : « Adam Thiam ! Quelle ne fut pas ma stupéfaction d’apprendre que tu as déposé les armes et choisi de rejoindre l’autre rive, où tu nous regarderas désormais sans dire mot. Tes éditos vont nous manquer. De là où tu es, reçois mon hommage le plus sincère. »

« Le décès de Adam Thiam laisse un vide immense dans le paysage médiatique malien et africain. Ses éditoriaux continueront d’inspirer les générations futures dans leur quête d’une presse libre, indépendante et professionnelle », a-t-il signalé. Drissa Arama, le Directeur général du magazine à la découverte des Leaders s’est exprimé en ces termes: « Le plus grand éditorialiste du Mali vient de nous quitter. Adam Thiam, qui est parti avec sa belle plume, tout son savoir. Un grand intellectuel nous a quittés et nous ne pouvons que lui rendre hommage via ce trophée. »

Moussa Samba Diallo

