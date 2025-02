L’hôtel Radisson Collection a abrité le vendredi 31 janvier 2025 la cérémonie officielle de lancement de ACME-Mali Immigration Solutions. Il s’agit d’un Cabinet de conseil de la filiale d’une des plus grandes agences d’immigration canadienne qui offre ses services pour faciliter l’installation au Canada de manière légale et sécurisée.

Cette cérémonie a eu la participation du Chef de Cabinet du Ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration Africaine, Ag Chérif Mohamed en présence d’une crème d’Hommes d’Affaires et de personnalités.

Le Responsable Pays de ACME-Mali Immigration Solutions, Alioune Coulibaly dans son intervention, a eu à présenter leur structure et ses multiples offres.

Crée en octobre 2024 au Mali, ACME-Mali Immigration Solutions est la filiale malienne de ACME VISA SOLUTIONS une société de droit canadien basée en Colombie britannique qui a plus de 15 ans d’expertise, 97% de réussite pour les dossiers soumis, et plus de 30000 histoires de réussite des clients de diverses origines, selon les dires de M. Alioune Coulibaly.

Poursuivant, M. Coulibaly a fait savoir que ACME a ouvert ses portes au Mali pour répondre à un besoin réel des partants à l’immigration, ce de manière légale et sécurisée. « Dans un monde où la mobilité internationale est devenue essentielle pour des missions diverses et variées, le besoin d’un accompagnement expert, humain et efficace s’avère nécessaire, voire indispensable », a –t-il dit. Précisant le mode d’opération du Cabinet , le Responsable Pays de ACME-Mali, a souligné les différentes offres du Cabinet à savoir une entrée express, l’obtention rapide d’une résidence permanente au Canada, un permis de travail ainsi que la possibilité d’y étudier.

Le Cabinet fournit des conseils adaptés aux aspirations de chaque client en conformité aux spécificités des lois en vigueur, et s’investit pour alléger les démarches administratives. Selon Alioune Coulibaly, ACME-Mali avant de s’engager sur un projet, procède au préalable à une évaluation de la situation du prospect et c’est seulement lorsque le cabinet s’est assuré de l’éligibilité du projet du client qu’il s’engage sur son accompagnement.

La souscription du client passe par la signature d’un contrat, le paiement des frais d’agence et la constitution et la mise en conformité du dossier avec l’assistance du cabinet. . Autre avantage de l’Agence vanté par son dirigeant, est qu’elle bénéficie d’une expertise spécialisée dans les programmes d’immigration pour francophone, accréditée par le département canadien de l’immigration, et elle offre un support sur place au Canada. Et à l’instar de sa maison mère, la filiale malienne s’appuie sur un effectif de huit agents dont 5 agents commerciaux, dynamiques dont la mission est de concrétiser chaque projet migratoire dont ils ont en charge, a rassuré M. Coulibaly.

Le Représentant du Ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration Africaine, quant à lui, il a salué l’initiative. Selon lui, les aspirations de ce programme cadre parfaitement avec la politique du gouvernement en matière d’immigration à savoir légale et sécurisée. Aussi, il a déclaré le soutien et l’engagement de son département à l’accompagner

Pour le PDG du Groupe KOIRA, M. Cessé Komé de pareille initiative mérite d’être soutenue, étant un produit de l’immigration, M. Komé assure qu’il sera une belle opportunité pour une immigration sécurisée.

Le Cabinet dédié au conseil et à l’assistance en matière d’immigration. ACME Mali Immigration Solutions est logé au sein de l’Immeuble Le Prestige près de l’ex-IMACY Hamdallaye Bamako , et se veut être une facilitation à l’immigration légale et sécurisée au Canada.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

