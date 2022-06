Plus impliquer les médias dans la lutte contre la migration irrégulière tel est l’objectif assigné au Forum national d’échange sur gouvernance des migrations au Mali : opportunités et défis ; impacts des actions et initiatives, qui s’est déroulé les 20 et 22 juin 2022 à la Maison de la Presse.

– maliweb.net -Le présent atelier s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Projet «Autonomisation des jeunes pour la lutte contre la migration à travers les médias au Mali ». Il a été organisé par la Maison de la Presse en partenariat avec l’UNESCO à l’intention d’une soixantaine des journalistes et animateurs venants des régions, des cercles et du district de Bamako. La cérémonie d’ouverture présidée par le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Alhamdou Ag Ilyene en compagnie du représentant du Bureau de l’UNESCO au Mali, Edmond Mounkala, du représentant de l’ambassadeur de l’Union Européenne au Mali, l’ambassadeur d’Italie, M. Stefano Antonio Dejak et le président de la Maison de la Presse, M. Bandiougou Danté, a été opportune pour ces personnalités de mettre l’accent sur la problématique de la migration irrégulière et ses conséquences. Et à l’image du président de la Maison de la presse M. Bandiougou Danté , tous sont unanimes sur l’important rôle des journalistes pour dissuader les populations à se lancer dans de dangereuses aventures qu’est la migration irrégulière . Et ceci à travers la diffusion de bonne information. Comme rappelé par les formateurs, le Mali a une longue culture de migration, plus vers les destinations africaines, et ces migrants sont d’une grande contribution à l’économie nationale de par leurs apports aussi il ne s’agit point de dissuader les gens à la migration mais plutôt les orienter vers la forme régulière. D’autre part, édifier les gens sur les dangers de la migration irrégulière, les informer sur la politique nationale de Migration du Mali. Notons que cet atelier fait suite à une série de sessions organisées dans les régions toujours dans le cadre du projet, un partenariat de l’Unesco et de la Maison de la Presse . Et comme indiqué par le Président Danté, l’Unesco et la Maison de la Presse entretiennent un excellent partenariat et ce depuis des années. De 2019 à ce jour, plusieurs activités ont été menées dans ce sens à ne citer que les formations.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

