Innovation technologique : La Marque LG met sur le marché un climatiseur anti-moustique

En faveur d’un cocktail dinatoire le jeudi 14 décembre 2023 à l’’hôtel Radisson Collection, LG Electronics( LG) par l’intermédiaire de son représentant exclusif TC SONS TRADING au Mali, Burkina et Niger, a procédé à l’introduction de ses nouveaux climatiseurs DUALCOOL de LG en Afrique de l’Ouest . La dernière trouvaille est le LG Climatiseur Mosquito Away qui a la capacité de procurer de la fraîcheur tout en étant un anti-moustiques et autres insectes, selon la présentation faite du produit.

Le Mali a eu la primauté du lancement officiel du climatiseur Dualcool de LG Mosquito Away qui intègre de nouvelles fonctionnalités pour le bien être et le confort du consommateur. La cérémonie marquant l’introduction des nouveaux. Climatiseurs dits innovants, a enregistré la présence de nombreuses personnalités du Groupe TC SONS Trading -LG qui avaient effectué le déplacement à ne citer que celles venues de l’ Egypte, de la Côté d’Ivoire, du Nigeria, de la Corée.. .

Le choix porté sur le Mali pour lancer le produit, aux dires de l’un de ces responsables, Young KIM, n’est point fortuit. Pour lui, le Mali est un pays très hospitalier et constitue un marché important pour la marque LG et son représentant exécutif TC SONS Training.

Parlant du nouveau joyau, M. Gorgui Tiom , représentant de LG pour TC SONS au Mali, Burkina et Niger , dira que le climatiseur Mostiquo Away inverter est une vraie révolution technologique. Car il est équipé des fonctionnalités qui permettent à l’appareil de procurer de la fraîcheur tout en jouant un rôle d’anti-moustiques. Autres caractéristiques de ce climatiseur, est qu’il peut être manipulé à distance grâce à la télécommande, il possède également une flexibilité de consommation d ‘énergie réglable (70% de consommation énergétique par rapport au climatiseur classique), en plus, il est déclaré avoir une forte capacité de refroidissement, et doté d’un compresseur qui permet une surveillance pratique de l’énergie et des performances fiables, même en cas de perturbation de la tension avec une garantie de 10 ans .

« Avec les fonctions Mosquito Away, Gen Mode + Volt Care, les nouveaux climatiseurs DUALCOOL créent un environnement domestique plus sûr et plus frais », a déclaré Jookyu Song , Product Manager du département d’ Air Solution en LG West Africa Nigeria. Et de poursuivre : « En répondant aux besoins de nos clients et en tirant parti de nos connaissances approfondies en matière de technologie de climatisation, nous continuerons à créer des solutions innovantes qui garantissent confort et tranquillité d’esprit ».

A noter que la soirée à fait 9 heureux gagnants suite à une tombola lancée pendant la cérémonie : 3 gagnants de ventilateurs, 3 gagnants de climatiseurs et 3 gagnants de réfrigérateurs petit format.

Soulignons la présence de certains responsables de TC SONS Trading LG lors de la soirée à ne citer que celle de Dev T Bulavi, …

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

