Inondation à la direction générale de la Somagep-SA et à la station compacte de potalisation Kalabanbougou

Personnel en difficulté d’accès, visite des autorités pour assurer la continuité des opérations

La direction générale de la Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP) et la station compacte de potalisation Kalabanbougou, en commune IV ont été lourdement affectées par une inondation survenue suite à des pluies torrentielles qui ont frappé Bamako ces dernières semaines. Le personnel des deux structures fait face à des difficultés d’accès, impactant ainsi les opérations quotidiennes pour la distribution d’eau potable dans certains secteurs de la capitale.

Les fortes pluies, ayant provoqué une montée des eaux dans plusieurs quartiers de Bamako, n’ont pas épargné les installations de la SOMAGEP-SA. La Direction Générale, située dans une zone vulnérable aux inondations, a vu ses accès bloqués, la cour inondée par des eaux stagnantes, rendant difficile l’entrée au bureau pour le personnel. La direction a dû improviser en plaçant de petits sacs remplis de sable sur lesquels le personnel marche pour pouvoir accéder aux bureaux, une véritable scène de désolation. Outre les eaux de pluie, celles des caniveaux et des fosses septiques de Djicoroni Para se sont également déversées dans la cour de la direction générale. Ces eaux stagnantes dégagent aujourd’hui une odeur nauséabonde, avec des risques de maladies comme le choléra ou d’autres infections liées à la saleté.

Autre dégât, la montée des eaux a également causé des pannes de matériel et des coupures d’électricité à la direction générale.

Les inondations n’ont pas seulement affecté l’accès aux infrastructures, elles ont aussi eu un impact direct sur la production et la distribution d’eau.

La station compacte de Kalabanbougou, qui joue un rôle stratégique dans la distribution d’eau pour plusieurs quartiers de la commune IV, est aussi dans une situation préoccupante. Pour prévenir les infiltrations d’eau dans les systèmes de pompage et de traitement, la direction de la SOMAGEP a décidé de fermer temporairement ladite station.

Visite du directeur général et du Secrétaire général

Conscients de l’urgence de la situation, le Secrétaire Général (SEGAL) du département de l’Energie, accompagné du directeur général de la SOMAGEP, Dramane Coulibaly, a effectué une visite des lieux afin d’évaluer l’ampleur des dégâts et de superviser la mise en place des actions correctives. Lors de cette visite, les autorités ont pris le temps de rencontrer les équipes techniques et administratives, tout en exprimant leur soutien face aux défis auxquels elles sont confrontées. La direction générale assure la continuité de la distribution d’eau potable malgré ces difficultés. Elle fait face à une situation exceptionnelle, mais avec la résilience du personnel et les mesures d’urgence mises en place, le directeur général et son équipe sont confiants en leur capacité à répondre efficacement aux besoins de la population.

Les équipes de la SOMAGEP travaillent actuellement d’arrache-pied pour rétablir la pleine capacité de traitement de l’eau et garantir un approvisionnement continu. L’inondation à la direction générale de la SOMAGEP et à la station compacte de Kalabanbougou représente un défi majeur pour les équipes sur le terrain, mais grâce à une mobilisation rapide et des mesures d’urgence efficaces, la situation est en voie de stabilisation. La SOMAGEP réaffirme son engagement à assurer un service d’eau potable de qualité pour la population de Bamako, malgré les aléas climatiques qui compliquent temporairement ses opérations.

