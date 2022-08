Par une conférence de presse organisée à son siège le mardi 30 août 2022, la direction de Accountability lab Mali, vient de lancer la 7ème édition de sa compétition du fonctionnaire le plus intègre de l’année dénommée ‘Integrity Icon’.

La 7ème édition de Integrity Icon a été lancée en ce jour en présence de la presse, des membres d’Accountability lab Mali, collaborateurs et lauréats d’anciennes éditions. Souhaitant la bienvenue aux invités, la Directrice Pays d’ Accountability lab Mali, Djitteye Doussou Konaté, dira que Integrity Icon est similaire à l’identité de l’organisation Accountability lab. Car il s’agit d’un mouvement mondial mené dans d’autres pays sur les autres continents. Au Mali, ladite campagne a une envergure nationale, très importante pour Accountability lab Mali dont le but est d’identifier et de célébrer les fonctionnaires de l’administration publique ceux qui se sont fait démarquer par leur honnêteté, intégrité et leur professionnalisme, des personnes investies à offrir des services sociaux de bases à leurs concitoyens, selon la directrice pays. Toujours pour Mme Djitteye, la célébration de l’intégrité est également un moyen de lutter contre la corruption un fléau qui mine tout processus de développement. Abondant dans le même sens que Mme Djitteye, M. Aliou Badra Kéïta membre du Conseil d’Administration, dira que le PCA d’ Accountability accorde une très grande importance à ce projet. Qui, selon lui peut apporter des réponses aux problèmes de gouvernance dont notre pays fait face. Aussi pour M. Kéïta, en valorisant ces hommes et femmes qui se démarquent par des valeurs d’intégrité, d’exemplarité dans le professionnalisme, on ne peut qu’encourager la jeune génération à bouter la corruption pour vouloir également être pris en exemple.

S’agissant du concours et son mode de déroulement, la directrice pays, a fait savoir qu’ en plus d’ un réseau de jeunes volontaires mis en contribution dans les localités respectives pour identifier les candidats, un site est également ouvert pour les inscriptions en ligne . En tout, il aura un tri de 30 meilleurs dossiers par Accountability lab en collaboration avec d’autres organisations de la société civile, ce qui va donner lieu au tri des 5 finalistes plus 3 suppléants par un panel d’expert indépendant. Et en marge de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption, prévue pour le 17 décembre en faveur d’un Gala le lauréat d’Integrity Icon sera couronné (e). En terme de bilan, les organisateurs se réjouissent des précédentes éditions, et déclarent qu’ avec les 6 éditions passées Accountability Mali célèbre à ce jour 29 modèles dont 9 femmes et possède un réseau de 1100 volontaires à travers le pays.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

