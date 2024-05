Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la famille, le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, était vendredi 17 mai auprès de son homologue de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, pour coprésider un panel de haut niveau sur la réversion des pensions aux veufs des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires au Mali.

Au regard de l’importance du sujet, plusieurs personnalités invitées ont répondu par leur présence effective, notamment, le Directeur général de la CMSS, Ichaka Koné, accompagné des membres de sa direction parmi lesquels les conseillers et le directeur de la liquidation Pension.

L’objectif dudit panel est de contribuer à l’appropriation des textes relatifs à la réversion des pensions aux veufs des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires.

Pour le Médecin Colonel Assa Badiallo, le bien-être familial et l’équilibre social demeurent des priorités du gouvernement de Transition. Occasion pour elle de rappeler que le Mali dispose d’un code des pensions des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires ainsi qu’un décret fixant les modalités pratiques et les conditions techniques de réversion de la pension aux veufs.

Toutefois, elle regrette que ces importants textes ne soient pas connus par les intéressés. Ainsi, dira-t-elle, « Faisons en sorte que la réversion de la pension de la femme salariée au profit du veuf et des enfants soit une opportunité pour revaloriser les relations humaines au sein de la famille, dans la communauté et dans la société par la protection des enfants dans un environnement sûr ».

Prenant la parole, le ministre en charge de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, a félicité son homologue de la Santé dont les services ont été d’un grand appui dans la réalisation de cette activité. Ainsi, elle poursuit pour dire que la pension de réversion vise essentiellement à éviter une chute de ressources du dernier survivant du couple en lui versant une fraction de la pension du conjoint décédé.

Avec l’évolution des mœurs, la féminisation croissante du travail et la réglementation en la matière : « Nous assistons à une évolution des règles de base pour faire bénéficier aux veufs, au même titre que les veuves, le droit à la pension de réversion » , a-t-elle ajouté.

Moulaye Hassane Haïdara/CCOM-RP/CMSS

