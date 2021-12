La Polyclinique Médicale, ALLAMA, en face du Prytanée militaire de Kati, complètement détruite suite aux évènements de la crise sécuritaire déclenchée en 2012, peine à bénéficier DU soutien de l’Etat. Outre ces dommages, le propriétaire est victime d’une expropriation de son créancier, la Banque Of Africa.

Les proches de Dr. Elmehdi Ag Hamahady, promoteur de la Polyclinique Médicale ALLAMA, ont exprimé leur indignation face à la presse suite à une nouvelle procédure d’expropriation entamée par la BOA. Selon les faits, le promoteur de la policlinique, client de la Bank Of Africa S.A Mali, depuis plus de vingt ans, a bénéficié en 2007 d’un prêt de 100 000 000 FCFA pour le financement de son projet de Polyclinique médicale à Kati.

Une fois le prêt consenti et validé par la banque, l’entrepreneur a investi l’intégralité du montant dans la construction et l’équipement de sa clinique. Cinq ans plus, le Dr. Elmehdi a été victime du saccage de son infrastructure par une foule mécontente contre le soulèvement des groupes rebelles du nord contre l’Etat. Victime d’un amalgame, à cause de ses origines Touareg, le sieur Elmehdi a été spolié de tous ses biens acquis durant toute sa vie avec dur labeur et contraint pour la sécurité de sa famille de s’exiler en France et en Mauritanie.

Aussitôt, ces évènements malheureux produits, le Dr Elmehdi AG HAMAHADY a informé la BOA de la situation par un courrier en date du 11 février 2012 par voie d’huissier aux fins d’éviter une saisie immobilière. Une saisine qui n’a pas empêché la banque d’intenter un procès contre la victime, qui a bénéficié d’une suspension de la procédure en mai 2015 aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance de Kati du fait de l’engagement de l’Etat pris auprès de la BOA d’indemniser le Dr. Elmehdi et sa famille. Ce, en application de la loi n°2012-025 du 12 juillet 2012 portant indemnisation des victimes de la rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012.

Ayant constaté un retard dans le remboursement, la famille de la victime indique que la a banque a entamé des nouvelles poursuites le 22 juillet 2020, troisième du genre, pour entrer en possession de son argent. Malgré l’engagement de l’Etat Malien en date du 26 octobre 2020 auprès de la banque et celui de ne pas engager d’une nouvelle action, Selon toujours la famille de la victime, la BOA reprend le 18 mai 2021 pour la quatrième fois consécutive la procédure de saisie immobilière. Les proches du Dr Elmehdi explique que « Cette procédure n’a été ni suspendue ni arrêtée à défaut de l’intervention de l’Etat pour la suspendre », témoigne la famille, qui précise que le lundi 1er novembre 2021, le tribunal a ordonné la vente aux enchères de la clinique Allama. Un verdict que la famille dénonce aujourd’hui en pointant un vice de procédure et en introduisant un recours en annulation de l’adjudication. Cette nouvelle audience est prévue le 27 décembre 2021 au tribunal de Kati. Avant lundi prochain, jour de l’audience demande que la justice lui soit rendue, la rétrocession de ses ruines et une indemnisation prioritaire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

