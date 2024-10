L’opérateur économique Ely Diarra vient d’être condamné par la justice à payer 185 105 500 F CFA à la Société Doucouré Partenaire Agro-Industries (DPA-Sa) et 10 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts. Avec les autres frais d’huissier, il doit à DPA-SA la somme de 215 164 609 F CFA. Pour non-paiement de cette somme, ses comptes bancaires ont été saisis.

Rien ne va plus entre la Société Doucouré Partenaire Agro-Industrie (DPA-SA) et Ely Diarra, opérateur économique spécialisé dans la commercialisation des engrais. C’est dans ce cadre que les deux parties entretenaient un partenariat commercial, qui consistait pour DPA-SA à livrer des engrais de diverses marques à Ely Diarra. Et ce dernier était chargé de les vendre et de verser l’argent dans le compte de son partenaire ouvert dans une banque de la place.

Malheureusement, le partenariat entre DPA-SA et Ely Diarra a pris une nouvelle tournure ces derniers temps pour non-respect de certains engagements. Il s’agit de la créance d’engrais impayés d’un montant de 185 105 500 F CFA que la Société DPA-SA réclame à Ely Diarra, qui n’a reconnu que la somme de 148 585 500 F CFA. Cela au titre de la campagne agricole 2023-2024. Alors qu’il ressort qu’au titre de cette campagne, DPA-SA avait livré à Ely 561,90 tonnes de différents types d’engrais pour un montant global de 315 805 500 F CFA. Et il n’a réglé qu’un acompte de 161 600 000 F CFA suivant trois opérations de virement de 100 millions F CFA, le 23 février 2023, puis 44 millions F CFA et 17 600 000 F CFA le 13 juillet 2023. Du coup, le montant impayé est de 154 205 500 F CFA.

En plus de cette créance de la campagne 2023-2024, DPA-SA réclame d’autres créances à Ely Diarra dont 30 900 000 FCFA d’impayés au titre de la campagne 2017-2018.

Sans oublier que durant la période du 13 mars au 9 septembre 2023, Ely Diarra avait reçu de la Société DPA-SA une importante quantité de différents types d’engrais. Il s’agit de 2766,10 tonnes pour un montant de 1 025 567 500 F CFA dont la livraison a été matérialisée par des bordereaux. Sur ce montant, précise notre source, Ely Diarra n’a réglé que 994 667 500 F CFA, suivant différentes opérations bancaires matérialisées par des bordereaux de versement. Voilà que tout est clair. En tout et pour tout, Ely doit à DPA-SA la somme de 185 105 500 F CFA au titre de sa créance principale, qu’il a toujours contestée. Après une sommation de payer en date du 17 octobre 2023 sans succès, l’affaire s’est retrouvée devant la justice, plus précisément au tribunal de Niono, qui a condamné Ely Diarra à payer à son partenaire cette somme et 10 millions de F CFA à titre de dommages et intérêts. En exécution à cette décision de justice, les comptes bancaires d’Ely Diarra ont été purement et simplement saisis.

Joint par nos soins, Ely Diarra nous a précisé ainsi : “Effectivement, je dois de l’argent à la société DPA-SA. Et je n’ai pas refusé de payer, mais j’attends le paiement de mes mandats au Trésor public. C’est tout”.

El Hadj A.B. HAIDARA

