Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest (ABAO) : Les ambitions du Bâtonnier Me Ousmane Bouba Traoré

Elu à la présidence de l’Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest (ABAO, en anglais WABA comme West African Bar Association) Me Ousmane Bouba Traoré, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mali, ambitionne d’insuffler un nouveau dynamisme à l’organisation.

Le tout nouveau Président de l’Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest (ABAO) le Bâtonnier Me Ousmane Bouba Traoré, a animé une conférence de presse le 14 août dernier au siège de la CARPA, à la Cour d’appel de Bamako. Il avait à ses côtés trois de ses confrères membres du Conseil de l’Ordre des Avocats du Mali: Me Aissata Sy, Me Moussa Kéita et Me Aboubacar Souleymane Diarra. La conférence de presse avait pour but de présenter aux autorités, aux médias, à la population l’Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest – en encadré- et surtout de les informer de l’élection du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mali, Ousmane Bouba Traoré, en qualité de Président du Comité Exécutif de la structure sous-régionale. Laquelle élection a eu lieu lors de la Conférence de l’Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest tenue à Cotonou, Benin, du 25 au 27 juin 2024 avec l’appui du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique et le Sahel (UNOWAS).

Le Bâtonnier Ousmane Bouba Traoré a souligné que son élection est un grand honneur pour le Mali, le Barreau du Mali, tous les Avocats, et toute la famille judiciaire malienne. Pour lui, l’important est de travailler à être hauteur de souhait. Il a adressé ses remerciements à tous les membres du Conseil de l’Ordre des Avocats pour leur accompagnement, leur disponibilité sans réserve. Il ambitionne d’insuffler un nouveau dynamisme à l’association à travers la redynamisation de la coopération entre les différents Barreaux ; leur dotation en outils harmonisés de lutte contre la corruption dans le milieu judiciaire ; la création d’une synergie entre les Barreaux membres dans le cadre de la préservation de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire ; l’institution d’un cadre permanent de formation et d’échanges en vue d’améliorer et d’harmoniser les pratiques professionnelles. Il veut aussi favoriser les échanges de stagiaires entre les Barreaux membres et initier un mécanisme innovant de protection et de défense des droits de l’homme.

Le Président de l’ABAO a annoncé l’élaboration en cours d’un plan quinquennal. Ce plan va être consensuel, a-t-il promis. « Tout va être dit, tout va être analysé», a ajouté Me Traoré. Une meilleure distribution de la justice et la promotion de la bonne gouvernance figurent parmi les préoccupations de notre compatriote. Pour la réussite de ses missions, Me Ousmane Bouba Traoré compte sur le soutien, l’accompagnement de tous.

Répondant à une question, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mali a rassuré que toutes les dispositions sont en train d’être prises pour réussir un examen propre. « Rassurez-vous, l’examen va se tenir dans un délai raisonnable. Faites-nous confiance. Nous allons organiser un examen propre ».

Le Barreau du Mali, selon le Bâtonnier, est un barreau citoyen qui a toujours joué son rôle dans le pays.

CD

L’historique DE l’ABAO/ WABA

Fondée en août 2004 à Abuja au Nigéria, l’Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest (ABAO)/ West African Bar Association (WABA) réunissait quelques Barreaux et Avocats des pays de l’Afrique de l’Ouest, qui se sont mis en réseau en réponse aux défis liés à l’État de droit et aux droits de l’homme. Opérant en tant qu’ONG, elle sert également de plateforme principale pour les avocats et les Barreaux afin de contribuer au développement des systèmes juridiques en Afrique de l’Ouest.

Elle a établi une liaison opérationnelle avec la CEDEAO, notamment la Commission, la Cour de justice et le Département des Affaires Politiques.

A travers la recherche, la formation, le plaidoyer, l’éducation juridique, l’aide juridique, la gouvernance, les droits de l’homme et l’intégration, elle a établi des partenariats avec des institutions académiques, notamment avec l’Université de Prétoria, elle a défendu les droits de l’homme, y compris un moratoire sur la peine de mort.

Observateur auprès de la Commission africaine des Droits de l’Homme, ABAO/WABA a aussi participé aux programmes de l’Union africaine, de l’Union européenne et de la CEDEAO en matière de renforcement de l’Etat de droit et de la promotion des droits de l’homme.

Lors de sa conférence sur le thème, “Promouvoir la consolidation démocratique par le respect de l’État de droit et des droits de l’homme : Renforcer le rôle des barreaux “, qui s’est tenue du 1er au 2 août 2023 à Accra, au Ghana, il s’est révélé indispensable de doter l’Association ABAO/WABA, d’un nouveau cadre juridique, en vue de sa redynamisation.

Ainsi, il a été mis en place un comité de transition dirigé par Bâtonnier Ousmane Bouba TRAORE, avec comme membres le Bâtonnier du Libéria, le Bâtonnier de Sierra Leone, accompagnés de leurs Secrétaires Généraux, et qui a eu pour mission d’élaborer et de proposer de nouveaux statuts de l’Association pour être examinés lors de la prochaine Conférence. Ses statuts ont été examinés et adoptés lors de la récente Conférence, tenue à Cotonou, à Cotonou, Benin, du 25 au 27 juin 2024 qui a consacré la création d’une nouvelle Association des Barreaux de l’Afrique de l’Ouest pour un nouveau départ.

