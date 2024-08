Détournement à aéroports du Mali : D’anciens responsables condamnés et d’autres acquittés

La semaine dernière s’est tenue devant la Cour d’assises spéciale sur les crimes économiques et financiers l’affaire dite détournement de fonds aux Aéroports du Mali. A l’issue de trois jours d’audience, d’anciens responsables des ADM ont été condamnés et d’autres acquittés.

L’affaire de détournement de fonds aux Aéroports du Mali a défrayé la chronique à Bamako vu les montants faramineux reprochés. Ce procès, véritable feuilleton judiciaire, a révélé l’ampleur des malversations au sein de cette institution stratégique du pays.

Courant 2017, la direction de la société des Aéroports du Mali (ADM) portait plainte contre Mamadou Ibrahima Camara, directeur commercial de ladite société pour malversations financières.

Parallèlement à cette plainte, courant l’année 2018, dans le cadre de ses prérogatives, le Bureau du Vérificateur général a procédé à la vérification financière des opérations d’exécution budgétaire des aéroports du Mali pour les exercices allant de l’année 2013 au troisième trimestre de l’année 2017.

Cette vérification de la régularité et de la sincérité des opérations et des dépenses, ainsi que de la conformité des contrats ont permis de constater des irrégularités financières portant sur un montant total de 1 517 522 126 F CFA.

Ce montant était reparti ainsi qu’il suit :

– 711 104 731 F CFA était lié à l’établissement des procès-verbaux contenants des informations erronées ;

– 597 904 488 F CFA au titre de non recouvrement par le directeur commercial de l’exhaustivité des créances clients ;

– 147 618 000 F CFA au titre de fractionnement de dépenses ;

– 60 894 907 F CFA au titre du paiement indu des primes de rendement au cabinet de conseil fiscal selon les termes du rapport établi à cet effet.

Ainsi, les investigations menées sur cette base par la Brigade du pôle économique et financier de Bamako ont permis de confronter dans une large proportion, les soupçons de malversation financière relevée par le Bureau du Vérificateur général.

L’exploitation combinée du rapport du Bureau du Vérificateur général et du procès-verbal de l’enquête préliminaire de la Brigade du pôle économique et financier de Bamako a permis aussi de découvrir qu’au cours des exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 22 286 858 F CFA des recettes recouvrées directement auprès de certaines compagnies aériennes par les agents des aérogares et statistiques furent jamais reversées dans les caisses des aéroports du Mali.

Ce constat fut confirmé à l’unanimité par les agents de recouvrement qui ont déclaré avoir remis dans certains cas, des recettes à leurs chefs, à savoir Mamadou Ibrahima Camara et Habib Kaba Diakité.

Sur la base des faits ci-dessus exposés, le procureur du Pôle économique et financier du Tribunal de grande instance près la Commune III du district de Bamako a requis l’ouverture d’une information judiciaire au niveau du cabinet d’instruction spécialisé du pôle économique et financier contre Mamadou Ibrahima Camara, ex-directeur commercial des Aéroports du Mali et ses coaccusés à savoir : Aliou Demé, Bibata dite Bata Coulibaly, Mamadou Traoré, Habib Kaba Diakité, Kalifa Traoré, Daou Sylla, Gaoussou Kéita, Sékou Sangaré, Ismaïla Kéita, Seydou Koité, Issa Camara, Daouda Dembélé, Boubacar Mallé et Awa Traoré pour atteinte aux biens publics, faux en écriture, usage de faux, délit de favoritisme et complicité.

Comparus la semaine dernière devant la Cour d’assises spéciale sur les crimes économiques et financiers pour répondre des chefs d’accusation, les susmentionnés : Habib Kaba Diakité, Kalifa Traoré, Daou Sylla, Gaoussou Keita, Sékou Sangaré, Ismaïla Keïta, Seydou Koité et Issa Camara ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés.

Quant aux 3 accusés principaux, Mamadou Ibrahima Camara, Aliou Demé et Bibata dite Bata Coulibaly, ils ont tenté de nier les faits alors qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier suffisamment d’éléments accablants contre ces inculpés.

Le parquet général représenté par Seydou Cissé dans ses réquisitions a fait savoir à la Cour que malgré les dénégations des accusés, tous les éléments sont réunis à leur encontre. Il exhorta la Cour à maintenir les accusés dans les liens de l’accusation.

Les conseils des accusés qui ont défilé tour à tour devant la barre pour défendre les intérêts de leurs clients ont demandé l’acquittement de tous les prévus.

Au terme de ce procès marathon qui s’est étendu sur trois jours (mercredi, jeudi et vendredi), la Cour, présidée par le magistrat du siège, Emmanuel Dakono a condamné respectivement les trois accusés principaux : Mamadou Ibrahima Camara, Aliou Demé et Bibata dite Bata Coulibaly à 5 ans d’emprisonnement assortie d’un sursis et une amende de 200 000 F CFA chacun et le remboursement de la somme détournée.

Issa Camara, Seydou Koité, Gaoussou Kéita, Daou Sylla, Ismaila Keïta et Habib Kaba Diakité ont été condamnés à leur tour à 1 an d’emprisonnement avec sursis et une amende de 20 000 F CFA chacun.

Daouda Dembélé, Hawa Traoré et Boubacar Mallé au nom des pouvoirs discrétionnaires ont été acquittés par la Cour.

Mamadou Traoré et Sékou Sangaré n’ont pas comparu à la barre. Le premier a été condamné à 10 ans d’emprisonnement par contumace. Le second à 5 ans de prison par contumace.

Au-delà des condamnations, une lourde amende collective de 30 millions de F CFA a été infligée aux condamnés pour réparer les préjudices moraux et matériels subis par les Aéroports du Mali.

L’auditoire a salué la détermination de la justice à rétablir l’intégrité et la transparence dans la gestion des biens publics.

Ousmane Mahamane

