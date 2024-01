EDM : Après les interpellations, place aux mandats de dépôt

L’affaire EDM prend un nouveau tournage deux semaines après le début des interpellations. Cette fois-ci, c’est la distribution des mandats de dépôts avec dans son lot, l’ancien ministre des Mines, de l’Energie, de l’Eau, Lamine Seydou Traoré placé sous mandat depuis le lundi passé par la Cour Suprême.

Dans la dite affaires, certains opérateurs fournisseurs du carburant à EDM ont été placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême, pour des écarts. Parmi eux, le célèbre Mama Lah la Société Lah et fils.

Ont également été placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême, les deux anciens directeurs de l’EDM M. Oumar Diarra et M. Koureissi Konaré, tous accusés de “faux et usage du faux, atteinte aux biens publics”

Dans l’affaire des 27 groupes électrogènes et 2 transformateurs, l’ex directeur administratif et financier et actuel conseiller du DG, M. Boubacar Diallo; l’ancien Directeur de la production EDM, Ousmane Traoré, et la Secrétaire générale, chargée du département juridique, de la communication, du contrôle des contrats et de la compliance de l’EDM, Amina Niane, ont été placés sous mandat de dépôt par la même Cour et bien d’autres cadres de la société.

Par ailleurs, le Président du Conseil d’administration est libre de ses mouvements après avoir été longuement entendu par la chambre civile d’instruction de la Cour suprême.

Selon les sources non officielles, l’ancien ministre Lamine Seydou Traoré demande d’auditionner deux ministres de la République qui sont aussi comptables de la gestion de l’EDM.

En attendant de tirer cette affaire au clair, la population malienne continue de souffrir des délestages sauvages depuis plus des mois.

B DIALLO

