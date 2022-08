L’ancien ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Hass Amadou Diallo est désormais libre depuis mercredi dernier, selon la Cour suprême.

L’ancien ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Amadou Oumar Hass Diallo, incarcéré à la Maison centrale d’arrêt de Bamako suivant un mandat de dépôt du procureur général près la Cour suprême en date du 31 décembre 2021, vient de bénéficier d’une mesure de mise en liberté provisoire. Il a regagné son domicile dans la journée du mercredi 17 août 2022.

Après pratiquement 8 mois de détention à la Prison civile de Bamako-Coura, le ministre des Affaires religieuses et du Culte sous le régime d’IBK a donc retrouvé les siens sain et sauf, le moral au top, confiant en l’avenir et déterminé à laver son honneur. Tous ceux qui ont pu immédiatement lui rendre visite ont dû se féliciter de l’état d’esprit positif de M. Diallo et salué son courage physique malgré une grande adversité.

C’est un rapport de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (Oclei) qui incrimine l’ancien ministre. Ce rapport évalue l’ensemble de ses biens à environ 300 millions de F CFA et a abouti à la conclusion que c’est le fruit d’un enrichissement illicite de la part d’un haut cadre de l’Etat du Mali qui a successivement été directeur général de la Pyramide du souvenir, conseiller à l’ambassade du Mali à Bruxelles (Belgique) avant d’être appointé ministre des Affaires religieuses et du Culte par l’ancien président Ibrahim Boubacar Kéïta.

L’autre hic dans cette affaire, c’est qu’il est la seule personnalité soupçonnée parmi une dizaine à faire la prison. D’où des soupçons de règlement de comptes concernant ce dossier quand on sait que Thierno Amadou Oumar Hass Diallo a été un ténor de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), véritable aile marchante du Mouvement démocratique, tombeur du régime militaro-fasciste du général Moussa Traoré le 26 mars 1991.

Suivez mon regard…

El hadj A. B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :