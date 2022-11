Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM), Youssouf Bathily, le secrétaire général Cheick Oumar Camara et le comptable, Lamine Sacko ont été placés en garde à vue mardi à la Brigade du Pôle économique et financier, près le tribunal de Grande instance de la Commune lll de Bamako.

Selon plusieurs sources proches du dossier, le patron de la plus grande faîtière des commerçants maliens et ses deux collaborateurs sont entendus dans une affaire « d’atteinte aux biens publics » en lien avec la gestion d’un Fonds de plus de 10 milliards de Fcfa, lié à la lutte contre pandémie de la Covid-19.

Conformément aux instructions claires du président de la Transition, la lutte contre la corruption et la délinquance financière occupe une place de choix dans le Plan d’actions du gouvernement.

Cette démarche participe également de la mise en œuvre efficiente des recommandations pertinentes des Assises nationales de refondation.

Par Aboubacar TRAORE

