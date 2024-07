Youssouf Daba Diawara, le coordinateur des Mouvements, des associations et sympathisants (ex- CMAS) de l’imam Mahmoud Dicko, interpellé depuis le vendredi 12 juillet à Bamako par les éléments de la Brigade d’Investigation Judiciaire, a été inculpé, hier lundi, par un juge d’instruction du tribunal de première instance de la Commune V qui l’a ensuite placé sous mandat.

Le coordinateur de l’ex- CMAS, Youssouf Daba Diawara, a été conduit à la Maison d’arrêt de Bamako aussitôt après son audition dans la journée du lundi par le juge d’instruction. Après un week-end passé en garde à vue à la brigade d’investigation judiciaire, il a été inculpé pour « atteinte à l’autorité de l’Etat ».

Youssouf Daba DIAWARA, interpellé par les éléments de la BIJ le vendredi dernier en circulation, était activement recherché depuis mi- juin 2024 par les forces de sécurité. En cause, son mouvement Synergie d’Action pour le Mali avait bravé le décret présidentiel suspendant des activités des partis politiques et des associations à caractère politique en organisant clandestinement une manifestation contre la vie chère et les coupures d’électricité. Ni l’interdiction des activités politiquées de la synergie d’action pour le Mali ordonnée par le gouverneur du district de Bamako encore la suspension des activités des partis politiques n’avait dissuadé Youssouf Daba Diawara à participer à cette manifestation dans un lieu toujours inconnu à Bamako. Seules les photos de la manifestation publiées sur les réseaux sociaux avaient permis à l’opinion de connaître sa tenue. Cette nouvelle détention de cet acteur politique intervient au moment où les autorités de la transition veulent renouer le dialogue avec la classe politique suite à la levée de la mesure de la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

